A pesar de que han disminuido los contagios y se han levantado distintas medidas sanitarias, la OMS advirte que la pandemia de Sars-Cov-2 aún no ha terminado. El descubrimiento de la variante "XE", originada a partir de las subvariantes Ómicron BA.1 y BA.2, ha vuelto encerder las alarmas de las autoridades. En este caso, se conoció un informe que asegura que "no sólo esta cepa es más contagiosa", sino que una persona que hoy tiene dos dosis "prácticamente no está vacunada".

Actualmente hay muchos países que relajaron las restricciones o incluso retomaron, casi por completo, la normalidad. Sin embargo, el virus continúa circulando y mutando dando origen a nuevas variantes, tal como ha sucedido con "XE".

Esta mutación, que ya se detectó en más de 600 casos en Gran Bretaña, fue detectada por primera vez en enero, pero recién a fines de marzo pasado tuvo una "tasa de crecimiento de un 9,8 % superior a la de BA.2", este dato ha propiciado a que se lleven a cabo investigaciones para poder tener más claridad sobre esta cepa.

En ese sentido, Walter Ricciardi, asesor del ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, compartió un informe en donde alertó sobre la necesidad de que se incremente la vacunación contra el Covid-19 e incluso la aplicación de dosis de refuerzos.

"La nueva variante XE parece más contagiosa y una persona que hoy cuenta con dos dosis de la vacuna prácticamente no está vacunada. Y aún en observación, hay más de 600 casos en Gran Bretaña, que en parte facilita la formación de variantes también porque desde el 24 de febrero no tiene restricciones", manifestó Walter Ricciardi, en una nota con el programa radial "Rai 3 Agorà".

En tanto, destacó que esta variante no parece ser más letal, aunque sí más contagiosa. Los análisis que se llevan adelante sobre esta cepa están enfocados sobre todo en evitar que hayan nuevas olas de infecciones. "En Gran Bretaña hay una espera de 20 horas por una ambulancia, dicen no poder dar respuestas ni en emergencia ni en elección", sostuvo el asesor gubernamental.

Al ser consultado sobre las personas vacunas, Ricciardi hizo énfasis en que "el virus también infecta a los vacunados", especialmente a los que no se han aplicados las dosis de refuerzo. "Esta vacunación se hace con 3 dosis. Una persona que hoy tiene 2 dosis prácticamente no está vacunada. Esta enfermedad no otorga inmunidad permanente, incluso una persona recuperada puede volver a infectarse", destacó.

Según los resultados de monitoreo en el país europeo, un 4% de las personas se reinfectan y algunas pueden hacerlo hasta más del doble. "Tenemos que prepararnos mentalmente para una batalla de larga duración que no termine con la emergencia legal: hay que mantener las vacunas, los pases verdes, las mascarillas y las conductas prudentes", finalizó el asesor.