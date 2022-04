Desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, el virus ha mutado y actualmente continúan apareciendo nuevas variantes. Una de las últimas que despertó las alarmas de la OMS, es la subvariante XE, compuesta por Ómicron (BA.1) y el sublinaje BA.2. En este contexto, se ha informado que esta mutación posee un periodo de incubación más corto en relación a otras variantes: el cual es de 3 días.

Mientras en gran parte del mundo se eliminaron o fueron retiradas parcialmente las medidas sanitarias relacionadas al Sars-Cov-2, desde OMS evidenciaron su preocupación por la nueva variante del coronavirus que tuvo su origen hace meses en el Reino Unido y que actualmente se ha extendido a varios países, como India, Indonesia, Brasil y España, entre otros.

"La variante XE es un recombinante BA.1/BA.2, y la mayoría del genoma incluye el gen S que pertenece a BA.2", comunicó la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKSHA). El primer caso se produjo el pasado 19 de enero, y hasta el momento se han registrado más de 1200 contagios en los diferentes países en donde fue detectada.

No obstante, desde el Reino Unido sostienen que por el momento no hay evidencia suficiente para poder sacar conclusiones sobre el verdadero alcance de la nueva cepa. "Hasta el momento no hay evidencia suficiente para sacar conclusiones sobre la transmisibilidad, la gravedad o la efectividad de la vacuna".confirmó la viróloga Susan Hopkins. Además, señaló que se trata de una variante que ha mostrado una tasa de crecimiento "variable".

La principal preocupación radica en que varios estudios que se realizaron sobre la variante XE ha demostrado que esta es la cepa más transmisible hasta el momento. "las estimaciones iniciales indican que hay una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad del 10% en comparación con BA.2". aseguraron desde las autoridades británicas.

¿Cuánto tiempo es el periodo de incubación de la variante XE?

Otro de los datos relevantes que se descubrieron sobre esta nueva variante del Covid, es que el periodo de incubación de la variante XE es de tres días, según un estudio de la UKHSA.

De este modo, el tiempo es más corto con respecto a otras mutaciones como Delta, en donde se fijó el periodo en cinco días. Con Ómicron se redujo a tres o cuatro, aunque la infección no mostraba síntomas de la enfermedad entre los cinco y siete días.

Además, se ha informado que los síntomas de la variante XE son muy parecidos a los de Ómicron ya que se encuentran malestares como tos, mucosidad, cansancio, dolor de cabeza y fiebre. En algunos casos diagnosticados, también se registraron otros síntomas como son irritación de garganta, lumbalgia, molestias musculares, nauseas, estornudos y en menor medida, conjuntivitis.