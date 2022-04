En el mundo, hay cada vez más países en alerta ante la propagación de nuevas variantes de Sars-Cov-2. La última que genera preocupación en los especialistas es la nueva cepa XE, la subvariante de Ómicron BA.1 y BA.2. Un reciente artículo publicado en la revista científica Nature logró comparar el grado de inmunidad que presentan las diferentes vacunas contra el COVID frente a las nuevas cepas mutantes.

Desde su detección a principio de este año, nueva subvariante del Ómicron, identificada como XE, ha generado preocupación a nivel internacional. En ese sentido, lo que más preocupa a los científicos es su alto grado de contagio, la cual está tomando fuerza en distintaas partes del mundo como por ejemplo en Europa y en China, en donde el gobierno decidió imponer un confinamiento total hace varios días.

Los expertos en salud no dudaron en encerder las alarmas para advertir sobre la peligrosidad de esta subvariante y enfatizar de que la pandemia de Covid-19 no ha finalizado, sino que de no tomar los recaudos necesario, esta cepa podría provocar una explosión de casos en los países, que han eliminado múltiples resticciones.

En la revista científica nature, se publicó un artículo en donde se resaltó que hay algunas vacunas que no tienen efectividad ante esta nueva infección. El texto tomó resultados de análisis previos a la aparición de la nueva variante XE (detectada ahora en Reino Unido, India, Indonesia, Brasil y España).

En la investigación, se hizo hincapié en los inoculaciones contra el Covid que se basaron en el virus inactivado, es decir , las que contienen partículas de SARS-CoV-2 y son "relativamente fáciles de fabricar". Las mismas se han distribuido ampliamente en el mundo como parte de la diplomacia China.

Estos fármacos mostraron que la cepa Ómicron "los obstaculiza constantemente". En tanto, en las observaciones de tercera dosis de otro tipo de vacunas, como las basadas en ARN mensajero o proteínas purificadas, "sí parecen ofrecer una mejor y mayor protección frente a Ómicron".

Covid: cuáles son las vacunas que tienen poca eficacia

La publicación en la revista Nature muestra una serie de vacunas que no son tan eficaces. Las mismas son:

Sinovac

Pfizer-BioNTech

University of Oxford AztraZeneca

Sinopharm

Moderna

Johnson & Johnson

Sputnik V

Bharat

Del mismo modo, en el artículo se enfatiza que "todas las vacunas contra el COVID 19 siguen siendo cruciales para prevenir la hospitalización y la muerte" por la pandemia, la señal temprana sobre el bajo grado de protección de Sinovac frente a Ómicron tuvo lugar en diciembre pasado.

Las vacunas que otorgan más protección contra esta cepa XE

Por su parte, un grupo de científicos liderados por integrantes de la Copenhagen Trial Unit, en Dinamarca, analizaron cuál es el grado de inmunidad que reúnen cada una de las vacunas contra el COVID 19.

Esta investigación, de la cual formaron parte dos argentinos que pertenecen al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), es en la actualidad la "más exhaustivo" que se ha realizado. La misma concluyó que las vacunas de ARN mensajero, como son las de Pfizer y Moderna, "parecieran ser más efectivas para prevenir la infección sintomática".

En cambio,aquellas inoculaciones de vectores virales no replicativos -como lo son las de AstraZeneca, Sputnik V y Cansino- serían más eficaces a la hora de "reducir la mortalidad".