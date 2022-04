Actualmente se han levantado diversas restricciones sanitarias ante la baja constante de los casos de covid en gran parte del mundo. Sin embargo, muchos especialistas señalan que aún la pandemia de Sars-Cov-2 no ha terminado y que sigue poniendo en alerta a las autoridades. En este caso, se informó que el periodo de incubación del virus se redujo de 5 días a 3 con la nueva subvariante XE y que los síntomas son persistentes entre cinco y siete días. Además, los signos o indícios serían similares a los ya conocidos.

La variante XE de Covid-19 fue detectada por primera vez en Reino Unido el pasado mes de enero. Esta cepa es una mutación del virus que combina Ómicron (BA.1) y el sublinaje BA.2, conocida como Ómicron silenciosa.

Previo a Ómicron, la variante Delta era la predominante en el mundo. La OMS había fijado su periodo medio de incubación en cinco días. Pero con la aparición de Ómicron se redujeron a tres o cuatro días. En el caso de la variante XE, el plazo de incubación se ha consolidado en los tres días, según un estudio de la UKHSA (Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido).

Aunque por el momento se aclara que "no hay pruebas suficientes para sacar conclusiones sobre las propiedades" de esta nueva cepa, su aparición puso en alerta a la OMS por su alta transmisibilidad en un momento en el que la mayoría de los países comienzan a relajar las restricciones.

En ese sentido, los primeros estudios sobre XE "indican una ventaja en la tasa de crecimiento de la comunidad de 10% en comparación con BA.2, sin embargo, este hallazgo requiere una confirmación adicional". Vale recordar que la cepa Ómicron silenciosa (BA.2) es un 75% más contagiosa que la cepa original de esta variante.

¿Cuáles son los síntomas claves de la variante XE?

Los síntomas de la nueva variante XE son similares a los de Ómicron: fiebre, tos, mucosidad, fatiga, congestión y escurrimiento nasal. Además, la OMS explicó que, hasta el momento, no se han podido identificar diferencias significativas en las características de la enfermedad, incluida la de gravedad o letalidad.

Esta investigación concluyó que el virus no muestra un comportamiento distinto al que tuvo la cepa Ómicron y también el subtipo BA.2 en lo que respecta a la duración de los síntomas. Es por eso que señalan que la prolongación de los signos de la enfermedad podría varíar a partir de la vacunación, la edad y el estado general de salud de cada afectado.

En este informe, se revela que en los primeros días los pacientes presenten síntomas que son considerados leves y, luego, pueden ser más agresivos o de mayor gravedad. Es por esto que las autoridades sanitarias europeas continúan llamando a la vacunación.

En ese sentido, se informó que los primeros resultados de la efectividad de las vacunas anti-covid con relación a esta nueva cepa XE han sido positivos, pero se aclara que deben realizar más investigaciones para tener una mayor claridad.

Por su parte, la profesora Susan Hopkins, asesora médica jefe de la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido, publicó un informe sobre los últimos datos conocidos de la variante que apareció en ese país y en donde se detectaron un total de 637 casos de la nueva variante covid XE.

"Esta recombinante en particular ha mostrado una tasa de crecimiento variable y aún no se puede confirmar aún si tiene una verdadera ventaja de crecimiento u otras propiedades. Las variantes recombinantes no son un hecho inusual, especialmente cuando hay varias variantes en circulación, y se han identificado varias en el curso de la pandemia hasta la fecha. Como ocurre con otros tipos de variantes, la mayoría se extinguirá con relativa rapidez", sentenció.