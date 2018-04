A pedido del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que la Unasur “debe ser defendida”, se sumaron este sábadp Ecuador, que apeló al diálogo para mantener la unidad del bloque, y Uruguay, que aseguró que no piensa abandonarlo.



Cabe recordar que el pasado viernes, seis países, entre ellos la Argentina, anunciaron que suspenderán su participación hasta que se resuelva, entre otros temas, la designación del secretario general.



"Unasur ha tenido problemas últimamente. Yo aspiro que los líderes de la derecha que gobiernan América del Sur tengan un poquitico de conciencia sudamericana", expresó Maduro en una conferencia que brindó antes de viajar a Cuba para reunirse allí con el nuevo mandatario, Miguel Díaz-Canel.



El jefe de Estado bolivariano advirtió que “si algún gobierno de derecha trata de meterle una puñalada (a Unasur) para desangrarla, los movimientos sociales y los revolucionarios de América del Sur” defenderán al acuerdo.



Según la agencia EFE y la estatal AVI, Maduro especuló con que esa decisión pueda deberse a la “presión” del gobierno de los Estados Unidos para destruir el organismo. “Unasur merece ser defendida”, insistió.



Por su parte Ecuador, país que alberga la sede del organismo regional, afirmó en un comunicado de su Cancillería su “total apoyo al proceso de integración de la Unasur, cuya vigencia es evidente por el trabajo regular de los consejos, grupos de trabajo y otras instancias” y destacó el “significativo número de logros alcanzados desde la fundación".



En el texto se subraya que para Ecuador “es indispensable la existencia plena” de la Unión, “porque constituye un esquema de integración que atiende a las necesidades de la gente”. Y confía en que la institución pueda “de común acuerdo con sus miembros, ser renovada y actualizada a las necesidades de la actual coyuntura".



"Para ello es indispensable la unidad regional, el diálogo y la negociación, como los instrumentos idóneos para resolver los recientes temas institucionales, así como la elección del secretario general, objetivo sobre el cual Ecuador ha venido facilitando el diálogo para encontrar soluciones”, señala el comunicado.



La nación andina expresa asimismo su “solidaridad e incondicional apoyo” a la Presidencia de turno que estrenó recientemente Bolivia, así como la intención anunciada ayer por su canciller, Fernando Huanacuni Mamani, de convocar una reunión de los ministros de exteriores, previsiblemente el próximo mes.



Por su parte, el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, dijo este sábado que su país “no piensa salir de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)”, después de que Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y

Perú suspendieran su participación en las actividades del organismo.



Nin Novoa lamentó este hecho, que además calificó como “muy preocupante” y subrayó que Uruguay se mantendrá activo en el bloque.



"Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que se pueda rever esta situación por parte de esos seis países a los efectos de tener una organización propia suramericana, que pueda coordinar temas que son comunes entre los países”, indicó.



No obstante, señaló que en su opinión hay que “rever algunas cosas” y matizó que “habrá que tomar algunas decisiones importantes en cuanto a la manera, a las formas de resolver las deferencias o los problemas que hay”.



"Una de ellas quizás sea cambiar los sistemas de votación (actualmente por unanimidad), buscar mayorías calificadas, altas mayorías (dos tercios), algo que impida la parálisis que da la falta de consenso”, concluyó.



La secretaría de la Unasur, bloque formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, está vacante desde enero del año pasado, cuando dejó el cargo el ex presidente colombiano Ernesto Samper.