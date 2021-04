Xavier y Carmen llevan 66 años juntos, han superado muchas situaciones y ninguna los ha logrado separar, ni siquiera la enfermedad. Esta pareja cobró notoriedad cuando la televisión española contó que ella vive en una residencia porque tiene alzheimer y él con 90 años recién cumplidos la va a visitar todos los días desde hace cuatro años, incluso en tiempos de Covid-19.

Carmen se encuentra en un residencia ubicada en Barcelona porque su enfermedad ha avanzado, ella no puede hablar y por lo tanto no puede pedir ayuda en caso de tener algún problema. Xavier tomó la decisión de alojarla allí porque en su casa "se caía algunas veces, oía el golpe pero no la escuchaba quejarse", aseguró al canal Cuatro al Día.

.

Desde hace cuatro años que va a verla todos los días, pero desde que inició la pandemia el año pasado, el hombre tuvo que adaptarse a las restricciones. Las visitas no pueden hacerse de forma presencial, por lo cual al llegar al centro ve a su esposa por una ventana desde el lado de afuera.

Aunque la mujer no logra acordarse de muchos de sus recuerdos juntos, Xavier asegura que ella se pone feliz cuando va a verla: "Me quiere mucho, cuando me ve se le pone la cara de alegría".

.

Desde el otro lado de la ventana él le hace gestos con la mano y "parece que se ríe", contó muy emocionado. "¿Me quieres, Carmen? Yo te quiero mucho, lo sabes", es una de las preguntas que le hace a diario a su esposa.

"Ella se olvidará de mí, pero mientras yo tenga un atisbo de conococimiento no la olvidaré. No la cambiaría por nadie", finalizó Xavier.