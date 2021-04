La Unión Europea (UE) tiene previsto emitir este verano boreal una recomendación para que los estados miembros permitan la entrada de turistas estadounidenses que hayan recibido las dos dosis de vacunas contra el coronavirus, reveló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



De concretarse ese consejo y de ser aceptado por los países miembros de la UE, la medida pondrá fin a más de un año de restricciones a la entrada de estadounidenses en viajes no esenciales.



“Los estadounidenses, por lo que puedo ver, usan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos; ello permitirá la libre circulación y los viajes a la UE”, afirmó Von der Leyen en declaraciones publicadas hoy por el diario The New York Times.

.

De todos modos, al margen de la anunciada recomendación, los estados miembros de la UE conservarán la facultad de mantener esas restricciones en vigencia.