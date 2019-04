WikiLeaks presentó como pruebas extractos de video y fotografías de cámaras de vigilancia tomadas en las reuniones privadas mantenidas por el activista. Ecuador caught in espionage operation against its refugee Julian Assange which:

1. Spied on his legal, medical visits

2. Stole legal notes during the middle of a court hearing against them

3. Secretly cooperated with US

4. Tried to extort him for 3M Eurohttps://t.co/6N1akgaVI9 — WikiLeaks (@wikileaks) 10 de abril de 2019

El portal WikiLeaks denunció este miércoles en Londres el descubrimiento de lo que considera "una enorme operación de espionaje" a Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador en la capital británica, donde está refugiado desde 2012. Entre la información sustraída, se encuentra una nota sobre la estrategia de defensa de Assange escrita por uno de sus abogados, indicó el portal.



En una rueda de prensa del editor jefe del portal WikiLeaks, el periodista islandés Kristinn Harfnsson, ha apuntado que gran parte del material procede de las cámaras instaladas en el interior de la sede diplomática. Se trata en su opinión de una "invasión total de la intimidad del señor Assange".



"Desde que Lenín Moreno [actual presidente de Ecuador] llegó al poder, Julian Assange ha vivido en una situación como del Show de Truman", ha dicho Harfnsson.



El editor ha informado de que han tenido conocimiento de esta trama por una petición de dinero por parte de un grupo de ciudadanos españoles que tenían en su posesión una "enorme cantidad de documentos", incluyendo, además de las grabaciones de las cámaras, "cientos de fotografías" y de documentos. Harfnsson ha dicho que quienes tenían en sus manos la documentación les pidieron dinero por disponer de ellos, por lo que han puesto el caso en manos de la policía española y, según ha afirmado, se ha abierto una investigación por extorsión.



Según Hrafnsson, el material fue almacenado y "muy probablemente" compartido con la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump. Asimismo, Hrafnsson afirmó que existe una orden de extradición a la espera de ser enviada a Londres al momento en que el activista abandonara la misión diplomática.





¿Por qué Estados Unidos ordenó capturar a Assange? Filtraciones sobre Moreno



Por su parte, WikiLeaks declaró que las acusaciones de Moreno llegan después de que el portal de filtraciones publicara un informe de terceros sobre la implicación del mandatario latinoamericano en una trama de corrupción conocida como 'INA Papers'.



BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq — WikiLeaks (@wikileaks) 4 de abril de 2019



Según el excónsul Narváez, el Gobierno ecuatoriano, como "pretexto" creíble para acabar con su asilo, estuvo "vendiendo la idea" de que Assange ha 'hackeado' el teléfono del presidente Moreno, a pesar de no tener evidencia al respecto y el periodista no tiene acceso a Internet u otras comunicaciones.



Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido) desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia.



El año pasado, el portal reveló acusaciones secretas contra Assange por el Departamento de Justicia estadounidense.



El mes pasado, Chelsea Manning, la exsoldado y exagente de inteligencia del Ejército de EE.UU. que suministró miles de documentos secretos a WikiLeaks fue encarcelada por negarse a declarar ante un gran jurado en un caso que, según se cree, se relaciona con Assange.