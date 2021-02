Los expertos de la Organización Mundial de la Salud ( OMS) que investigan el origen del coronavirus en China visitaron este miércoles el Instituto de Virología de la ciudad de Wuhan, una de las etapas más esperadas de la investigación por ser centro de una controvertida teoría que lo coloca como posible origen del coronavirus.



El Gobierno chino esperó más de un año para autorizar la visita de los expertos del organismo de la ONU, que debieron hacer una cuarentena de 14 días antes de iniciar el trabajo la semana pasada, lo que se tradujo en una demora por la que muchos analistas dudan que sea posible encontrar indicios reveladores del comienzo de la epidemia.



Un convoy de vehículos que transportaba al equipo pasó el control de seguridad para entrar en el Instituto de Virología, que cuenta con varios laboratorios de alta seguridad donde los investigadores trabajan con peligrosos coronavirus.

Uno de los expertos, Peter Daszak, dijo a la prensa que el grupo, integrado por una decena de investigadores, esperaba "un día muy productivo y hacer todas las preguntas que deben hacerse", informó la agencia de noticias AFP.



Más tarde Daszak tuiteó que se trató de un "encuentro extremadamente importante con el personal" y una "discusión abierta y franca", aunque por el momento no hay respuestas definitivas.

Los expertos de la OMS estuvieron unas cuatro horas en las instalaciones y luego se retiraron sin hablar con la prensa..