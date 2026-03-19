El Gobierno oficializó la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud

El Gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal al organismo.

Por medio de una publicación en el Boletín Oficial, el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, asentó los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional. Registró que la fecha de denuncia de este instrumento multilateral fue el 17 de marzo de 2025.

Además, Paniego estableció que la relación con la organización terminó por disolverse el pasado martes, día en el cual el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó "el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud" tras cumplirse un año de haber realizado la "notificación formal".

Asimismo, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, pero este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.

El 5 de febrero de 2025 se había anunciado la decisión de Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud cuando el presidente Javier Milei instruyó al entonces canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida del organismo.

La justificación de Pablo Quirno

Mediante un mensaje publicado en su cuenta en X, el canciller Pablo Quirno defendió esta semana la salida de Argentina de la OMS.

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", subrayó el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.