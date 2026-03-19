El Director de la OMS advirtió que "Argentina será menos segura" por su retiro del organismo

El director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que "Argentina será menos segura" por la decisión del Gobierno de Javier Milei de retirarse del organismo.

"La retirada de la OMS es en realidad una pérdida tanto para Argentina como para el resto del mundo. La seguridad sanitaria, como saben, requiere universalidad, y eso hará que Argentina sea menos segura", advirtió el directivo durante una conferencia de prensa.

Argentina oficializó su salida de la OMS.

Asimismo, sobre si la salida argentina también supone su retiro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS, agencia regional de la OMS pero con cierta autonomía), Ghebreyesus subrayó que "si Argentina tiene un problema con la OMS, también lo tiene con la OPS".

La OMS debatirá en su asamblea la salida de Argentina

Pese a que el gobierno de Milei anunció el martes su salida efectiva de la OMS y publicó este jueves la medida en el Boletín Oficial, la agencia sanitaria de la ONU considera que esa retirada no es todavía oficial hasta que sea debatida y posiblemente votada por su asamblea general de miembros, que se celebrará en mayo.

"Es como el famoso gato en la caja de Schrödinger -dijo-: la cuestión de si Argentina está ‘dentro' o ‘fuera' no quedará completamente resuelta hasta que se abra la ‘caja'. Y esa caja está en el orden del día de la Asamblea Mundial de mayo próximo. Entonces, la asamblea tendrá la oportunidad de abordar esta pregunta en mayo de este año", indicó Steven Solomon, jefe de Asuntos Legales de la OMS.



