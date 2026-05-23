Bonnie y Clyde: así fue la brutal emboscada que terminó con la pareja criminal más famosa de Estados Unidos

El 23 de mayo de 1934, en un camino rural del estado de Louisiana, una pareja de forajidos que había aterrorizado al sur de los Estados Unidos durante más de dos años llegó al final de su huida. Bonnie Parker tenía 23 años. Clyde Barrow, 25. Ese día, una emboscada preparada durante meses los esperaba en la ruta cerca de Gibsland, en la parroquia de Bienville. No tuvieron oportunidad de responder.

Los dos jóvenes se habían conocido en 1930 en Texas, cuando Clyde ya acumulaba antecedentes por robo. Desde entonces formaron una dupla que combinó violencia, romanticismo y una habilidad excepcional para escapar de la ley. El Gang Barrow, como se llamó al grupo que los rodeaba, fue responsable de al menos 13 asesinatos, decenas de robos a bancos y tiendas y múltiples evasiones de prisión. En plena Gran Depresión, cuando la desconfianza hacia los bancos era generalizada, algunos los veían como figuras de rebeldía popular.

El FBI y la policía estatal persiguieron a Bonnie Parker y Clyde Barrow por una ola de robos, asesinatos y secuestros (FBI)

La trampa

La operación que los mató fue diseñada por el exranger de Texas Frank Hamer, contratado específicamente para capturarlos -vivos o muertos- tras la fuga de presos de la prisión de Eastham en 1934, en la que el propio Clyde participó. Hamer armó un equipo de seis agentes, entre ellos otros dos rangers texanos y policías de Louisiana. Durante semanas siguió el rastro del dúo hasta identificar la ruta que solían usar en el estado.

La mañana del 23 de mayo, los seis agentes se apostaron entre los arbustos a los costados del camino, cerca de la localidad de Sailes. Atrajeron a la pareja al lugar con la ayuda de un cómplice que simuló tener problemas con su camión. Cuando el Ford V8 gris en el que viajaban Bonnie y Clyde se detuvo, la descarga fue inmediata. El vehículo recibió alrededor de 130 proyectiles. Los cuerpos de ambos presentaban decenas de impactos.

El mito después de la muerte

La muerte de Bonnie y Clyde fue una noticia nacional en Estados Unidos y los convirtió, paradójicamente, en leyenda. Multitudes se acercaron al lugar del hecho y luego a la funeraria donde se exhibieron los cadáveres. En los días siguientes, personas arrancaron mechones de cabello y pedazos de ropa como souvenirs macabros. Los diarios de la época los retrataron como criminales despiadados, pero la cultura popular fue construyendo una imagen más ambigua.

Esa ambigüedad alcanzó su expresión máxima en 1967, cuando Arthur Penn dirigió la película Bonnie y Clyde con Warren Beatty y Faye Dunaway en los roles protagónicos. El film los presentó como jóvenes rebeldes atrapados por un sistema injusto y renovó el interés global por su historia. Décadas después, el caso sigue siendo objeto de libros, documentales y series, y el lugar de la emboscada en Louisiana se convirtió en una atracción turística.

A 91 años de aquella mañana en la ruta de Bienville, Bonnie Parker y Clyde Barrow siguen siendo uno de los capítulos más recordados del crimen organizado estadounidense: dos fugitivos que encontraron en la muerte la inmortalidad que buscaban en la huida.