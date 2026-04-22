Chau pucho: las personas nacidas a partir de 2009 no podrán comprar cigarrillos, ¿dónde?

El Parlamento del Reino Unido aprobó este martes una ambiciosa reforma para combatir el tabaquismo que cambiará las reglas para siempre: quienes hayan nacido desde el 1 de enero de 2009 nunca podrán comprar cigarrillos. Al menos, de manera legal.



La iniciativa, conocida como Ley de Tabaco y Vapeo, completó su trámite legislativo y ahora solo resta que reciba la sanción real para entrar en vigor en los próximos días. Con esta normativa, el gobierno británico busca impulsar un cambio estructural en la lucha contra el consumo de tabaco.

Una prohibición generacional

A diferencia de otras regulaciones, la ley no establece una edad mínima fija para adquirir cigarrillos. En cambio, introduce un criterio generacional: cada año se mantendrá la prohibición para las personas nacidas a partir de 2009, de modo que nunca puedan comprar productos de tabaco a lo largo de su vida.

El objetivo es que, con el paso del tiempo, el número de fumadores disminuya hasta desaparecer gradualmente. La medida forma parte de una estrategia sanitaria impulsada desde 2024 para reducir de manera drástica el impacto del tabaquismo.

La prohibición de fumar será para nacidos desde 2009 en adelante (Freepik).

Un problema de salud pública

El gobierno sostiene que el consumo de tabaco continúa siendo una de las principales causas evitables de muerte en el país.

Solo en Inglaterra, fumar está relacionado cada año con cerca de 400.000 hospitalizaciones y alrededor de 64.000 muertes. A esto se suma el elevado gasto del sistema sanitario en tratamientos para enfermedades asociadas, como distintos tipos de cáncer y patologías cardiovasculares.

El impacto económico también es considerable. Según estimaciones oficiales, el costo total del tabaquismo -incluyendo la pérdida de productividad- supera las 20.000 millones de libras anuales.

El vapeo también estará prohibido por esta reforma de ley (Freepik).

" Un momento histórico "

Tras la aprobación parlamentaria, el secretario de Salud, Wes Streeting, celebró la medida y remarcó su alcance sanitario: "Es un momento histórico para la salud de la nación", destacó.

En este sentido, el funcionario subrayó que "los niños en el Reino Unido formarán parte de la primera generación libre de humo, protegida de toda una vida de adicción y daños".

El ministro defendió además la lógica preventiva de la iniciativa: "La prevención es mejor que la cura. Esta reforma salvará vidas, aliviará la presión sobre el sistema sanitario y construirá un Reino Unido más saludable".

Con esta decisión, el Reino Unido se encamina a convertirse en uno de los primeros países del mundo en implementar una prohibición generacional del tabaco, una estrategia que busca erradicar progresivamente el hábito de fumar en las próximas décadas.