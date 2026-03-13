El Gobierno confirmó que 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente regresaron al país

El Gobierno confirmó que 984 argentinos lograron regresar al país desde distintos puntos del Medio Oriente.

Así lo informó el canciller Pablo Quirno, al resaltar a través de su cuenta oficial de X, que 635 estaban en Emiratos Árabes Unidos, 288 en Israel, 47 en Qatar y 14 en Jordania.

"Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país", pronunció Quirno.

E informó: "Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular".

En sus redes sociales, la Cancillería Argentina mantiene un recordatorio para los argentinos que se encuentren en alguno de los países de la región que se encuentra en guerra.

"Además de los canales de contacto de cada Embajada argentina, se encuentra operativo un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas al día para recibir consultas y brindar asistencia a ciudadanos argentinos y sus familias", subraya.