Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 14 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

El Gobierno confirmó que 984 argentinos que habían quedado varados en Medio Oriente regresaron al país

El canciller dio detalles sobre los argentinos que pudieron volver de distintos puntos.

El Gobierno confirmó que 984 argentinos lograron regresar al país desde distintos puntos del Medio Oriente

Así lo informó el canciller Pablo Quirno, al resaltar a través de su cuenta oficial de X, que 635 estaban en Emiratos Árabes Unidos, 288 en Israel, 47 en Qatar y 14 en Jordania.

"Gracias al trabajo de nuestras Embajadas y Consulados en Emiratos Árabes Unidos (635), Israel (288), Qatar (47) y Jordania (14), 984 argentinos que se habían visto afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos ya se encuentran en nuestro país", pronunció Quirno.

E informó: "Seguimos monitoreando la evolución de la situación en la región y recomendamos seguir de cerca las indicaciones de nuestra red consular".

En sus redes sociales, la Cancillería Argentina mantiene un recordatorio para los argentinos que se encuentren en alguno de los países de la región que se encuentra en guerra.

"Además de los canales de contacto de cada Embajada argentina, se encuentra operativo un centro de atención telefónica que funciona las 24 horas al día para recibir consultas y brindar asistencia a ciudadanos argentinos y sus familias", subraya.

Esta nota habla de:
1
Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
Noticias

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

2
Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María
Noticias

Escándalo en el folklore: echaron al Chaqueño Palavecino tras mostrarse con Milei en Jesús María

3
"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul
Noticias

"Que la sigan...": el picante mensaje del papá de Cami Homs contra Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

4
Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop
Noticias

Sabrina Carpenter y una curiosidad que intriga a sus fans: cuánto mide la estrella del pop

5
David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto
Noticias

David Guetta fue papá por cuarta vez a los 58 años y sorprendió al mundo al mantenerlo en secreto

Últimas noticias de Argentina