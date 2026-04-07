El New York Times dedicó media página al Caso Libra y puso en la mira a Milei

El escándalo cripto escala y suma presión internacional, porque cuando el rio suena... esta mañana New York Times dedicó media página a analizar el Caso Libra, el escándalo que involucra al presidente Javier Milei, en una nota firmada por los periodistas Daniel Politi y Emma Bubola. La nota expone el impacto político en medio de investigaciones judiciales.

El Times no ahorró calificativos sobre el caso libra.

El influyente diario estadounidense no se ahorró los calificativos: "el mandatario enfrenta un escrutinio cada vez mayor por sus vínculos con una empresa de criptomonedas que colapsó", escribieron los periodistas, que además remarcaron su rol en la difusión del activo. Según el artículo, Milei "utilizó sus redes sociales para promover la criptomoneda, lo que ayudó a disparar su valor antes de que se desplomara".

Además, la publicación pone el foco en las consecuencias económicas y sociales del caso. "Muchos inversores perdieron dinero", señaló el medio, al describir el derrumbe del activo tras el fuerte impulso inicial que recibió en redes.

En otro de los párrafos el Times consignó que "la oposición política en Argentina presentó denuncias penales", lo que activó una serie de investigaciones para determinar posibles responsabilidades.

La Justicia investiga posibles delitos

En paralelo al runrun internacional, la Justicia argentina avanza sobre distintas hipótesis. El expediente busca establecer si existió fraude, manipulación del mercado o conflicto de intereses, en particular por el uso de la investidura presidencial para promocionar un activo de alto riesgo. También analiza si hubo beneficios directos o indirectos para los impulsores del proyecto.

El artículo también reproduce cuestionamientos éticos de especialistas, que alertan que el caso "plantea serias dudas sobre la conducta presidencial", incluso si no se comprueba un delito. La difusión de instrumentos financieros volátiles por parte de figuras públicas aparece como uno de los ejes centrales del debate.

El denominado "criptogate" parece haber trascendido las fronteras locales. La cobertura del New York Times cristaliza la proyección internacional del escándalo y suma presión sobre el Gobierno, en un contexto donde la credibilidad vuelve a estar bajo la lupa.

"El caso podría tener implicancias políticas y legales", anticipó el medio internacional. Mientras tanto, inversores afectados evalúan avanzar con demandas colectivas para recuperar pérdidas, lo que podría profundizar aún más el frente judicial.