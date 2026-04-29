Causa $LIBRA: Adorni dijo que Milei no firmó ningún contrato con Hayden Mark Davis

En el marco de su debut parlamentario para brindar explicaciones sobre la marcha del Estado, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó el extenso "Informe 145", en el cual respondió por escrito más de 2.100 interrogantes planteados por la oposición.

Uno de los puntos de mayor tensión estuvo centrado en las presuntas negociaciones para implementar la criptomoneda Libra en el país.

Desde la Casa Rosada fueron categóricos: "No existen constancias de ningún instrumento" que vincule a la Administración Pública Nacional con el criptoempresario Hayden Mark Davis, ni con su socio local, Mauricio Novelli. Con esta afirmación, el Ejecutivo buscó clausurar las versiones que sugerían un pacto para integrar activos digitales en la economía formal.

El descargo oficial no se limitó a negar acuerdos firmados, sino que también extendió la inexistencia de pruebas a cualquier instancia previa de negociación. Según el documento enviado al Congreso, el Estado no posee borradores, cartas de intención ni memorandos de entendimiento con las firmas asociadas al proyecto.

Sin registros de pagos

Ante las consultas de los bloques legislativos sobre posibles retribuciones, la Jefatura de Gabinete fue tajante al señalar que no hay evidencia de mensajes o documentos que aludan a

de ninguna índole.

Finalmente, el informe cuestionó la veracidad de la información que circuló en los últimos días, calificándola como versiones basadas en filtraciones judiciales que carecen de respaldo en los registros administrativos del Gobierno nacional.