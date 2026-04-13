El País de España advierte que la universidad argentina "agoniza" y se desangra por la fuga de docentes

La situación del sistema universitario argentino cobró relevancia en la prensa internacional. El diario El País de España publicó recientemente un artículo titulado "El desplome de los salarios expulsa a los profesores y desangra a la universidad pública argentina", donde analizó las consecuencias del recorte presupuestario y la licuación de los haberes frente a la inflación.

De acuerdo con el medio europeo, el conflicto no se limitó únicamente al funcionamiento de los edificios, sino que se centró en una "pérdida del poder adquisitivo del orden del 32%" para el personal docente y no docente desde el inicio de la actual gestión nacional.

El diagnóstico de las autoridades La nota citó a Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quien describió el escenario actual como "crítico y delicado". Según Bartolacci, la urgencia salarial es el punto de mayor conflicto: "Más del 60% del personal docente cobró menos de 500.000 pesos por mes", cifra que calificó como insuficiente para el costo de vida actual.

Este dato se cruzó con las tendencias que mostró el informe de Proyección Consultores a nivel nacional, donde se advirtió que los bajos ingresos ya son la principal preocupación del 50,4% de los ciudadanos, desplazando incluso a la suba de precios generalizada.

Impacto en la planta docente: renuncias y pluriempleo El artículo de El País destacó dos fenómenos que están transformando la dinámica académica:

Renuncias masivas: Solo en la Facultad de Ingeniería de la UBA se contabilizaron unas 200 dimisiones de profesores en los últimos dos años.

Pluriempleo: Se relataron casos de docentes que debieron recurrir a trabajos extra, como la conducción de vehículos de aplicaciones de transporte durante los fines de semana, para alcanzar a cubrir sus necesidades económicas.

En este sentido, los testimonios que recogió el diario español coincidieron con la realidad del 57% de los argentinos que, según Proyección, debieron recurrir a préstamos o tarjetas para llegar a fin de mes durante el último período.

Fuga de profesionales y sistema científico El informe internacional también puso el foco en el sistema científico. Citando al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, mencionó que entre diciembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron más de 5.700 empleos en el sector, producto de una combinación de renuncias, cesantías y contratos no renovados.

La nota concluyó señalando que la comunidad académica argentina mantiene el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras continúan las jornadas de visibilización y clases públicas en los distintos distritos del país para advertir sobre el deterioro de la excelencia educativa.