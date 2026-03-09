Mientras Donald Trump bombardea Irán, Melania festeja el estreno de su película: "¡Noticias emocionantes!"

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un nuevo capítulo de tensión internacional tras ordenar bombardeos contra objetivos en Irán, la primera dama Melania Trump utilizó sus redes sociales para celebrar un acontecimiento personal: el lanzamiento en streaming de su película documental.



A través de su cuenta oficial en X, Melania anunció que su producción titulada Melania ya está disponible para el público en la plataforma Prime Video, luego de lo que describió como una exitosa etapa de exhibición en cines.

En su publicación, compartió un mensaje breve pero entusiasta para promocionar el estreno en streaming: "¡NOTICIAS EMOCIONANTES! Como estaba planeado, mi nueva película MELANIA se estrena en Prime tras su exitosa y récord gira en salas de cine. Ahora puedes tener acceso sin precedentes a mi viaje histórico, y ver las imágenes nunca antes vistas, todo desde la comodidad de tu propio hogar. ¡Disfruta!".

EXCITING NEWS!

As planned, my new film MELANIA is launching on Prime following its record-breaking theatrical run.



Now you can gain unprecedented access to my historical journey, and view the never-before-seen footage, all from the comfort of your own home.



Enjoy! pic.twitter.com/yvMGduFTDA March 9, 2026

El anuncio llamó la atención en redes sociales porque llegó en medio de un contexto geopolítico delicado, marcado por la escalada militar impulsada por la administración de Trump en Medio Oriente. Mientras la agenda internacional se concentra en las consecuencias del conflicto, la ex primera dama optó por promocionar su proyecto cinematográfico.

Donald Trump y Melania, en la presentación del documental de la Primera Dama.

¿De qué se trata la película Melania?

La película Melania es un documental centrado en la vida y trayectoria de Melania Trump, desde su infancia en Eslovenia hasta su llegada a la Casa Blanca como esposa del presidente de los Estados Unidos.

El film propone un recorrido íntimo por distintos momentos de su vida pública y privada. Incluye material inédito, imágenes detrás de escena y testimonios que buscan mostrar cómo fue su adaptación al escenario político estadounidense y al rol de primera dama.

Según la promoción oficial, la producción ofrece "acceso sin precedentes" a su historia personal. Entre otros aspectos, aborda:

Su carrera inicial en el mundo del modelaje.





Su relación con Donald Trump y su llegada a la política.





Su etapa en la Casa Blanca.





Los desafíos de la exposición pública y mediática.

El documental también repasa algunos de los episodios más comentados de su paso por Washington, como su agenda de iniciativas sociales y la forma en que manejó el escrutinio permanente de los medios.

Tras una breve gira en cines que, según su entorno, tuvo buenos resultados de taquilla, la película ahora busca ampliar su audiencia con su estreno en streaming.