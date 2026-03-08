"Trump cometió un grave error": Irán desafía las previsiones de Washington mientras se intensifican los ataques en la región

El escenario político en Oriente Medio sumó este domingo un nuevo capítulo de confrontación verbal y militar. Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento de Irán, lanzó una dura advertencia contra la administración de Estados Unidos al evaluar la resistencia de su nación frente a las presiones externas.

El funcionario iraní fue categórico al señalar que el presidente de los Estados Unidos erró en su diagnóstico sobre la estabilidad del régimen. Según Ghalibaf, el mandatario estadounidense: "Cometió un gran error".

El jefe del Parlamento argumentó que dicha equivocación radicó en dar por sentado que Irán se rendiría o aceptaría una capitulación en un lapso de apenas unos pocos días.

Actividad militar en la zona

La escalada no se limitó a las declaraciones políticas. Un vocero del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó que las fuerzas de seguridad interceptaron un misil balístico.

El proyectil, que tenía como objetivo la Base Aérea Prince Sultan, resultó destruido en pleno vuelo antes de alcanzar su meta.

Por otra parte, la ofensiva aérea también marcó la jornada en territorio libanés. Diversos reportes confirmaron ataques efectuados por las fuerzas de Israel en el distrito de Nabatieh, situado en la región sur del Líbano, lo que profundiza la inestabilidad en el área.