Murió a los 112 años el veterano de la Segunda Guerra Mundial más longevo del mundo

El ciudadano rumano Ilie Ciocan, considerado el veterano vivo más anciano de la Segunda Guerra Mundial, murió a los 112 años y 351 días, según confirmaron sus familiares y autoridades locales.

Su deceso se notificó el pasado miércoles y los registros internacionales de superlongevidad lo ubicaban además como el segundo hombre de mayor edad a nivel mundial.

De la pobreza de Galicea al frente de batalla

Nacido el 10 de junio de 1913 en Galicea, un pueblo de apenas 3.200 habitantes, Ciocan quedó huérfano desde pequeño y creció en un contexto de extrema pobreza.

Al llegar a la adultez, se incorporó al Ejército del Reino de Rumania y fue enviado al frente de batalla en 1941, a sus 27 años, como parte del 6º Regimiento de Artillería de Piteti.

Durante el conflicto armado, participó en operaciones militares en Hungría, Checoslovaquia y en el Frente del Don. Respecto a su experiencia en el campo de batalla, relató a la prensa local: "Pasé cuatro años en el frente, como artillero, pero nunca maté a nadie".

El recuerdo de la guerra y sus años posteriores

El testimonio del excombatiente fue publicado originalmente por el diario Adevarul, donde recordó cómo logró sobrevivir a los enfrentamientos.

"Luché en ambos frentes, pero las balas me esquivaron. El caballo me salvó de la muerte muchas veces. Era fiel; cada vez que iba a buscar munición, relinchaba y sacudía la cabeza. Era como si hiciera la señal de la cruz... tres veces. Parecía que rezaba, que rezaba para que no nos pasara nada malo", expresó.

Tras finalizar la guerra, Ciocan se desempeñó en la Dirección de Rutas y Puentes, fue pescador y trabajó en zonas montañosas. Se mantuvo activo durante casi toda su vida, al punto de que continuaba trasladándose en bicicleta hacia su puesto laboral hasta los 90 años.

En los relevamientos oficiales figura como el rumano más viejo de la historia, situado en el ránking masculino global sólo por detrás del brasileño João Marinho Neto, quien tiene 113 años y 236 días.