Perú: murió el candidato presidencial Napoleón Becerra tras volcar con el auto

El recorrido electoral hacia la presidencia de Perú quedó marcada este domingo por el luto.

Napoleón Becerra, referente de la izquierda y uno de los 36 postulantes para los comicios del próximo 12 de abril, perdió la vida en un accidente vial mientras transitaba por la región de Huancavelica con destino a Ayacucho.

La noticia fue ratificada por integrantes de su propia formación política y autoridades locales.

Según medios locales, Becerra, quien encabezaba el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), se trasladaba en una camioneta privada que, por motivos que los peritos intentan establecer, terminó volcada en una cuneta a la vera de la carretera.

Emely Silva, portavoz del partido y aspirante al Congreso, comunicó el deceso tras recibir el reporte de los colaboradores que acompañaban al dirigente.

"Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido", expresó.

Detalles del siniestro

El auxilio inmediato llegó de la mano de Balvin Huamani, alcalde de Pilpichaca, quien intervino personalmente en el traslado del político hacia un centro de asistencia médica, donde solo pudieron certificar el fallecimiento. "El candidato Becerra ya ha fallecido", sentenció el jefe comunal.

En el vehículo viajaban otras tres personas que sobrevivieron al impacto.

Dos de los afectados presentan cuadros de gravedad y fueron derivados de urgencia a centros sanitarios en la ciudad de Ayacucho para recibir atención especializada.

Repercusiones en el arco político

Becerra, quien fundó su espacio político en 2023 y desempeñó funciones en el municipio de Lima hasta el año pasado, ocupaba un lugar marginal en los sondeos de opinión, con una adhesión inferior al 1%. Pese a ello, su muerte generó una respuesta inmediata de sus adversarios políticos.

Figuras como Marisol Pérez Tello, de la agrupación Primero la Gente, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, hicieron públicas sus condolencias hacia el entorno familiar y la militancia del PTE ante la sorpresiva pérdida.