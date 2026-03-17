Rusia ratificó su apoyó total a Cuba frente a la crisis energética y el asedio de Estados Unidos

Rusia sostiene una comunicación fluida con la dirigencia de Cuba y manifestó su determinación para otorgar todo el soporte necesario a la nación caribeña.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó este martes que su gobierno evalúa acciones concretas para mitigar la emergencia humanitaria que atraviesa el país, producto de las restricciones impuestas por Washington.

"Se están gestando graves problemas humanitarios en este país. Rusia está dispuesta a prestar toda la ayuda posible. Todas estas cuestiones se están analizando con nuestros homólogos cubanos", enfatizó Peskov.

El funcionario lamentó los obstáculos económicos que asfixian a la isla, a la que definió como un Estado soberano, y criticó el impacto del embargo estadounidense.

La situación empeoró tras la reciente orden ejecutiva de Donald Trump, que establece aranceles a quienes provean crudo a Cuba y declara al país como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.

Esta estrategia de presión, denominada por el Gobierno cubano como un "bloqueo energético", busca, según las autoridades de la isla, que las condiciones de subsistencia resulten intolerables para la población.

El panorama interno es crítico. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reveló que el territorio suma un trimestre sin importaciones de petróleo, lo que derivó en cortes de luz prolongados y fallas sistemáticas en la red eléctrica.

En este marco de hostilidad, la tensión escaló tras los dichos del mandatario estadounidense.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", afirmó recientemente Trump, sellando una postura que el Kremlin monitorea de cerca mientras coordina su plan de asistencia.