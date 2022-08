Una pareja se perdió la oportunidad de ganar un premio mayor de 4,3 millones de euros después de que salieran sus números habituales, pero habían dejado de jugar a la lotería seis semanas antes.

Terry Davies, de 44 años, y su prometida Samantha Eves, de 50, confesaron haber quedado "absolutamente destrozados" cuando se dieron cuenta de que sus números habituales fueron los ganadores apenas dos meses después de dejar de jugar esos mismos números, que habían elegido por casi media década.

La pareja comenzó a jugar los números ganadores, 32, 33, 35, 44, 47 y 3 en la Lotería Nacional del Reino Unido 'Set for Life' hace cuatro años. Cuando se mudaron a Irlanda el verano pasado, Terry ya no podía jugar a la lotería del Reino Unido, así que se cambió al sorteo Euromillones.

Pero su peor pesadilla se hizo realidad cuando sus números de la suerte fueron sorteados en 'Set for Life', lo que significa que se había perdido el premio mayor de 4,3 millones de euros, un equivalente a 5,846,00,000 pesos argentinos. "¿Conoces ese sentimiento, que un día vas a ganar la lotería? Yo tuve esa sensación", contó Terry a The Sun.

"Fue alrededor de 2018 que comencé con esos números y nunca obtuve nada. Lo máximo que conseguí fueron dos. Cuando vinimos aquí, pensé que no se podía hacer "Set of Life" aquí, así que haré Euromillones en su lugar. Tenía sentido dejar eso. Había parado durante unas seis semanas, pero una noche pensé que solo vería el sorteo de 'Set for Life' en la aplicación y cuando vi los números, casi lloré. Solo pensé, 'típico'", dijo el inglés.

Los casi ganadores afirmaron poder reírse de su mala suerte.

En el sorteo Set for Life, los ganadores obtienen 10.000 libras cada mes durante 30 años, lo que equivale a 4,3 millones de euros en total. Terry dijo que él y su prometida estaban destruidos cuando se dieron cuenta de cuánto habrían ganado. Sin embargo, afortunadamente, ahora pueden reírse al respecto.

"Nos reímos, cuando comprobamos cuánto habría sido. No podrías inventarlo. Tienes que reírte, de lo contrario perderías el control. Estábamos en un pub anoche, y le dijimos a algunos de los muchachos en el bar y todos se rieron. Uno de los muchachos dijo, ‘no puede ser’ y le mostré los números y dije, ‘mira, es mi único reclamo a la fama’. Solo que no hay fama, porque no gané nada", agregó.

El premio que no fue: buscan una segunda oportunidad con los mismos números

Terry, de buen humor, dijo que se habrían gastado el dinero en unas vacaciones de cinco estrellas y una casa si hubieran ganado. "Lo primero que haría sería irse de vacaciones, a las Maldivas o algo así. Ella también es una adicta a las compras, por lo que ella confiscaría la mitad, y siendo honesto, lo habría invertido en una propiedad o algo así. Ella también habría comprado un auto para sus hijos", comentó con humor.

El padre de familia terminó comentando que está jugando los mismos números en Euromillones, aunque tuvo que agregar un número extra a su selección habitual. Sin embargo, considera que las posibilidades de ganar de nuevo son escasas o nulas.

"Compré un boleto nuevamente con los mismos números, y pensé ‘¿es porque no puedo parar’? Porque te emocionas mucho cuando obtienes un boleto, siempre está ese '¿y si'?", reflexionó.