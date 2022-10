Un jugador de Virginia, estado del sureste de los Estados Unidos que se extiende desde Chesapeake Bay hasta los Montes Apalaches, ganó más de 100 mil dólares en la lotería por escoger como números la fecha de los cumpleaños de sus familiares.

Doran St. Amand, residente del condado de Caroline, en el estado de Virginia, dijo que solía mantener la calma cuando jugaba a la lotería, y que esto no cambió para nada el día que ganó 120 mil dólares en un sorteo del mes de septiembre.

El hombre estaba muy calmado ante esta situación y se mantuvo inmutable durante ese momento, a pesar de que era mucho más rico que antes. Lo más insólito e increíble de este caso es que Droan ganó usando como números la fecha de cumpleaños de sus familiares.

“Yo no me emociono tanto. Si gano, gano y si no está bien”, dijo el hombre a los funcionarios de la lotería del estado cuando fue a cobrar su premio, según se reportó en el portal informativo ABC 8 News.

St. Amand compró el boleto en la tienda “Doswell Market en Ashland” y acertó los cinco números ganadores en el sorteo del juego ‘Cash 5’ el pasado 23 de septiembre. El hombre dijo que eligió los números ganadores, 3-5-18-20-27, según los cumpleaños de miembros de la familia. Su boleto le dio un gran premio de $120 mil dólares.

El juego Cash 5 ofrece un premio mayor continuo que va desde los 100 mil dólares. Si nadie acierta los cinco números ganadores, el premio mayor aumenta para el próximo sorteo. Las probabilidades de acertar los cinco números para ganar el premio mayor son de 1 en 749.398.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar la lotería?

Ganar la lotería no es fácil, si lo fuera, todos seríamos millonarios. Pero conocer las probabilidades que una persona tiene de ganar, permite jugar de manera más inteligente. Entonces, ¿cuál, exactamente, es la probabilidad de ganar la lotería?

La realidad es que las probabilidades de ganar la lotería dependen de cada una de ellas y cuantas menos probabilidades haya de ganar, mayor suele ser el premio mayor.

Entre las más conocidas se encuentra “Powerball”, en Estados Unidos, en la cual los participantes tienen probabilidades de 1 en 292.201.338 para acertar y llevarse el premio mayor. Otro ejemplo es “Cash4life”, una lotería de Nueva York, en donde las probabilidades de obtener el premio mayor son de 1 en 21.486.048.