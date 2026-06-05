Del Casino de Mar del Plata a la pantalla: cómo cambió el juego en Argentina

Desde 1939, el Casino Central de Mar del Plata es una de las postales más reconocibles de la costa argentina: hormigón, pizarra y veraneantes que durante décadas subieron esos escalones como quien asiste a un acontecimiento. Pocos edificios resumen tan bien una época en la que jugar era, ante todo, salir.

Casi un siglo después, la forma de jugar se parece poco a aquella. El salón sigue en pie, pero buena parte de la actividad se mudó al teléfono, y hoy el punto de partida suele ser un ranking de casinos legales argentinos en una pantalla, más que la ruleta de la rambla. El cambio no es únicamente tecnológico: detrás de esa mudanza hay una historia de arquitectura, de costumbres y de regulación que vale la pena mirar de cerca.

Un monumento de hormigón frente al mar

El edificio lleva la firma de Alejandro Bustillo, uno de los arquitectos argentinos más influyentes del siglo XX. Se levantó a gran velocidad entre 1938 y 1939, durante la gobernación de Manuel Fresco, y se inauguró en diciembre de ese año. Su estilo ecléctico, con reminiscencias del clasicismo francés y revestimientos en piedra Mar del Plata, lo convirtió enseguida en un símbolo de la ciudad. Las dos esculturas de lobos marinos que flanquean la escalinata son obra del escultor José Fioravanti, y el conjunto forma una unidad monumental junto al Gran Hotel Provincial. Con el tiempo se ganó otra distinción menos turística: la de ser uno de los casinos con más ruletas del país.

Cuando ir al casino era un acontecimiento

Durante buena parte del siglo, jugar implicaba un ritual. Había que viajar, vestirse para la ocasión y entrar a un salón donde el murmullo, las fichas y el giro de la ruleta marcaban el pulso de la noche. Mar del Plata convirtió ese rito en parte de su identidad veraniega: el Central no era solo un lugar para apostar, sino un punto de encuentro social, tan parte del paisaje como la rambla. Para muchas familias argentinas, pasar por ahí durante las vacaciones era casi una postal obligada, aunque más no fuera para mirar.

La mudanza a la pantalla

La llegada de internet y, sobre todo, del teléfono inteligente reordenó esa costumbre. Lo que antes exigía un viaje hoy cabe en un bolsillo, y la experiencia se volvió individual, inmediata y constante. La ruleta en vivo, operada por un crupier en tiempo real, intenta recuperar algo de aquel ambiente de salón, pero la lógica es distinta: ya no se trata de un acontecimiento puntual, sino de una opción disponible a cualquier hora. Ese cambio de escenario trajo además una pregunta que en el salón físico casi no existía. Frente a una puerta y un edificio era evidente con quién se estaba jugando; frente a una pantalla, no tanto. Saber si el sitio es legal pasó a ser parte del juego.

Quién controla el juego online en Argentina

Acá aparece un detalle que cierra el círculo. El mismo organismo que administra el Casino Central, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, es hoy el que regula el juego online en territorio bonaerense. En la Argentina no existe una única licencia nacional: cada provincia regula por su cuenta, y la Ciudad de Buenos Aires lo hace a través de su propia lotería. En la provincia, los operadores autorizados se reconocen por el dominio .bet.ar, y el ENACOM bloquea a los que funcionan sin permiso. Verificar esa habilitación es, en los hechos, el equivalente moderno de cruzar la puerta de un casino con respaldo del Estado: la garantía de que del otro lado hay alguien que responde.

Lo que no cambió

Más allá del soporte, el fondo sigue siendo el mismo: se trata de entretenimiento, no de una forma de ganar dinero. La edad mínima para jugar es de 18 años, y tanto la lotería provincial como las plataformas habilitadas ofrecen herramientas para poner límites.

El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Prohibido el acceso a menores de 18 años. Para orientación gratuita, llamá al 0800-666-6006 (LOTBA)



