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Lunes, 30 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
¿CUÁLES SON?

El Quini 6 sacudió a un pequeño pueblo de 6.000 habitantes: un vecino se llevó más de $3.760 con los números de la suerte

El premio salió en una pequeña localidad del interior del país, en donde la vida de una persona cambió para siempre. ¿Cuáles fueron los números ganadores?

Nicolás Blanco

Un apostador del Quini 6 se convirtió en millonario este domingo tras ganar más de $3.760 millones en la modalidad Revancha. Lo llamativo del caso es el lugar donde cayó el premio: Gobernador Crespo, un pueblo de apenas 6.000 habitantes donde la noticia rápidamente recorrió cada rincón.

El sorteo se realizó en la sala de la Lotería de Santa Fe y tuvo un único ganador que acertó los seis números, llevándose la totalidad de uno de los pozos más altos del juego.

Este afortunado ganador acertó los números de la suerte con la combinación 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42 y se llevó exactamente $3.760.841.145,60, un monto que impacta aún más por tratarse de una localidad del interior. Vale aclarar que ARCA retendrá parte de la fortuna.

El sorteo se realizó en la sala de la Lotería de Santa Fe y tuvo un único ganador que acertó los seis números, llevándose la totalidad de uno de los pozos más altos del juego.Este afortunado ganador acertó los números de la suerte con la combinación 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42 y se llevó exactamente $3.760.841.145,60, un monto que impacta aún más por tratarse de una localidad del interior. Vale aclarar que ARCA retendrá parte de la fortuna.¡Afortunados ganadores del Quini 6!
¡Afortunados ganadores del Quini 6!

En un lugar donde todos se conocen, la aparición de un premio de esta magnitud genera una verdadera revolución: desde los comercios hasta las reuniones cotidianas, el tema domina cada conversación.

La modalidad Revancha, muchas veces subestimada por los jugadores, volvió a demostrar su potencial al entregar un premio que cambia la vida de forma radical, concentrado en una sola persona.

En paralelo, el sorteo también dejó otro gran ganador. En Monte Buey, un apostador se llevó $378.387.936 en el Siempre Sale con seis aciertos.

El resto de las modalidades principales, Tradicional y La Segunda, quedaron vacantes, por lo que sus pozos se acumulan para el próximo concurso.

Los números completos del sorteo fueron:

  • Tradicional: 01 - 09 - 15 - 18 - 19 - 38
  • La Segunda: 00 - 05 - 09 - 15 - 18 - 29
  • Revancha: 06 - 08 - 15 - 24 - 36 - 42
  • Siempre Sale: 01 - 16 - 24 - 36 - 42 - 45


El pozo para el domingo.&nbsp;
El pozo para el domingo. 

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el miércoles 1° de abril a las 21:15 y tendrá un pozo estimado de $4.000 millones, lo que vuelve a poner al juego en el centro de la atención en todo el país.

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