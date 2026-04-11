La Gitana del Cronicazo acompaña tu "finde": ¿Cuáles son los números de la suerte para jugar a la quiniela?

Comenzó un nuevo fin de semana y la Gitana no dudó en brindar los números infalibles para que los apostadores prueben su fortuna en la quiniela. No te pierdas el Cronicazo.

Trajo la sección semanal "Me lo dijo una Gitana", donde se puede consultar la cifra de la suerte de acuerdo a cada signo del zodiaco.

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Fin de semana con el Cronicazo: ¿Cuáles son los candidatos de la Gitana para la quiniela?





El número predilecto de esta semana para la quiniela es el "70". Lo escoltan el "29" bajo la denominación de "El salvador", mientras que el "67" y el "11" se presentan como "Los posibles", quedando el "33" como "El suplente". Por su parte, la sección "Me lo dijo una Gitana" estableció que la cifra de la suerte definitiva es el "41".

Ella cuenta con el apoyo del "24" como "La onda", el "98" como "Me juego" y el "43" como "La posta". En cuanto a los "Tres para ganar" que emergen del bolillero actual, los elegidos son el "36", el "08" y el "85". Finalmente, los sueños sugieren que las mejores alternativas son el "75", el "50", el "07" y el "92".

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Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?





Aries (del 21/3 al 20/4): "22" .

Tauro (del 21/4 al 22/5): "54" .

Géminis (del 23/5 al 21/6): "20" .

Cáncer (del 22/6 al 21/7): "99" .

Leo (del 22/7 al 21/8): "76" .

Virgo (del 22/8 al 22/9): "37" .

Libra (del 23/9 al 22/10): "13" .

Escorpio (del 23/10 al 21/11): "82" .

Sagitario (del 22/11 al 21/12): "08" .

Capricornio (del 22/12 al 20/1): "61" .

Acuario (del 21/1 al 19/2): "45" .

Piscis (del 20/2 al 20/3): "19".

No apuestes sin antes ver el Cronicazo: los números para la quiniela de este sábado 11 de abril





"El gran candidato" para jugar a la quiniela o a la lotería y "llamar" a la suerte es el "3458". De acuerdo a cada región, se aclara:

Quiniela de la Ciudad

Demorados a la grande: centena, el "0" con 22 sorteos; decena, el "4" con 23 sorteos; unidad, el "8" con 21 sorteos. Los más atrasados son el "76", el "82" y el "04", mientras que los más salidores, el "14", el "97" y el "22".

Quiniela bonaerense

Demorados a la grande: centena, el "3" con 61 sorteos; decena, el "3" con 27 sorteos; unidad, el "3" con 16 sorteos. Los más atrasados son el "82", el "06" y el "73". Los más salidores, el "70", el "04" y el "23".

El Cronicazo de este sábado 11 de abril.

Quiniela de Montevideo

Demorados a la grande: centena, el "0" con 27 sorteos; decena, el "1" con 22 sorteos; unidad, el "9" con 18 sorteos. Los más atrasados son el "90", el "68" y el "25", y los más salidores, el "32", el "67" y el "93".

Quiniela de Santa Fe

Demorados a la grande: centena, el "0" con 68 sorteos; decena, el "5" con 19 sorteos; unidad, el "3" con 20 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "44" y el "41", mientras que los más salidores, el "82", el "79" y el "45".

Quiniela de Córdoba

Demorados a la grande: centena, el "0" con 20 sorteos; decena, el "5" con 20 sorteos; unidad, el "3" con 19 sorteos. Los más atrasados son el "11", el "62" y el "96", mientras que los más salidores, el "04", el "70" y el "74".

Quiniela de Entre Ríos

Demorados a la grande: centena, el "4" con 31 sorteos; decena, el "4" con 33 sorteos; unidad, el "7" con 40 sorteos. Los más atrasados son el "08", el "56" y el "90", y los más salidores, el "59", el "07" y el "38".

Quiniela de Mendoza

Demorados a la grande: centena, el "0" con 35 sorteos; decena, el "7" con 30 sorteos; unidad, el "4" con 15 sorteos. Los más atrasados son el "52", el "64" y el "66", y los más salidores, el "58", el "84" y el "87".

Los sorteos actuales de quiniela y lotería





Lotería Nacional y Lotería de la Provincia : las dos llevan a cabo cinco sorteos cada día. Se llaman "La Previa" (10.30 de la mañana), "La Primera" (12 del mediodía), "Matutina" (14.30 horas), "Vespertina" (17.30 horas) y "Nocturna" (a las 21).

Quini 6 : se realiza dos veces por semana, todos los miércoles y domingos. Está disponible en todas las agencias habilitadas del país, donde los jugadores deben elegir seis números entre el "00" y el "45" para apostar.

Loto Plus : hay que seleccionar seis cifras entre el "00" y el "45". Con ellas, se puede participar de los juegos que se hacen los miércoles y sábados a las 22.00 horas. Las apuestas para estos sorteos cierran varias horas antes.