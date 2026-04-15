Loto Plus: con un pozo récord de $28.326 millones, se sortea el premio más grande del país

Este miércoles 15 de abril, el Loto Plus cuenta con un pozo acumulado de $28.326.000.000 que se sortea en la sede de la Lotería de la Ciudad.

Se trata del botín más grande de todo el país y dispara una expectativa total en las agencias. La jugada 3874 promete cambiarle la vida para siempre a cualquier apostador que logre embocar los seis números.

La cifra se alcanzó luego de que los premios mayores quedaran sin dueños en la edición pasada. Con un costo de apuesta de apenas $2.000, el sueño parece estar al alcance de la mano.

Se trata del botín más grande de todo el país y dispara una expectativa total en las agencias.

Loto Plus: la revancha del sábado que dejó el pozo vacante





La "montaña de dinero" que se pone en juego hoy es el resultado de lo que pasó el sábado 11 de abril en el bolillero. En esa oportunidad, las modalidades más importantes del Loto Plus quedaron vacantes porque nadie pegó los seis números de la suerte.

Los apostadores se quedaron con las ganas y el pozo pegó un salto fenomenal para este miércoles. En el sorteo del sábado, los números del Tradicional fueron el 12-14-25-39-41-44, pero la suerte esquivó a todos.

Lo mismo ocurrió con el Match, donde salieron el 07-32-34-38-39-42 y el pozo quedó intacto para seguir creciendo. En el Desquite, la combinación 00-11-15-25-43-42 tampoco encontró un ganador que se llevara los millones.

La única alegría de la jornada pasada llegó de la mano del Sale o Sale, que repartió premios a 4 ganadores con 5 aciertos. El Número Plus de ese sorteo fue el 5.

Cómo jugar al Loto Plus





Participar es un trámite sencillo que cualquiera puede hacer en su agencia amiga antes del cierre. El jugador debe seleccionar 6 números en una grilla que va del 0 al 45 para entrar en la competencia.

Con ese único valor de apuesta de $2.000, se participa de las cuatro modalidades del juego de forma automática.

El gran secreto es el famoso Número Plus, que se elige entre el 0 y el 9 y puede potenciar la alegría. Si el apostador acierta los 6 números de su categoría y además emboca este dígito extra, el premio se multiplica.

Las modalidades que entran en el sorteo son el Tradicional, el Match, el Desquite y el Sale o Sale. Cada una ofrece una oportunidad distinta de ganar.