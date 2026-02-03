Cuando el azar gira alrededor del mundo

En el mapa del azar, no todo pasa por una rule- ta o una bolilla numerada. En distintas partes del mundo sobreviven juegos y apuestas que mezclan tradición, color local y una cuota de adrenalina que los vuelve irresistibles.

Son propuestas curiosas, sí, pero también una prueba de que el juego puede adoptar mil formas distintas sin perder su encanto. La clave, como siempre, está en divertirse con responsabilidad.

Pachinko

En Japón, por ejemplo, manda el pachinko, un fenómeno a mitad de camino entre el pinball y la tragamonedas.

El jugador lanza bolitas de acero, espera que caigan en casilleros ganadores y luego cambia sus premios por objetos, en un sistema singular que hizo del pachinko una institución popular. Todo sucede entre luces, ruido y vértigo.

La tómbola

Más al oeste, en Nápoles, la clásica tombola transforma cada reunión en una fiesta. Es una versión italiana del bingo, con fuerte espíritu familiar, humor y tradición.

Cada número puede tener un significado especial y la partida suele ser tan importante como la charla, la comida y las risas. Allí el azar no entra en silen- cio: entra haciendo sobremesa.

El mahjong

En Hong Kong y otras comunidades chinas, el mahjong también puede asumir formato de apuesta social. Sus fichas, sus combinaciones y su ritmo veloz convierten cada mano en una mezcla de cálculo, intuición y fortuna.

Aunque muchos lo disfrutan como pasatiempo cultural, su costado de juego por dinero le agrega una tensión especial que explica por qué sigue siendo tan convocante.

Carreras de camellos

Otra postal inesperada llega desde la península arábiga: las carreras de camellos. Sí, camellos.

Se trata de una tradición con siglos de historia que pasó de festejos populares a competencias profesionalizadas, donde el público sigue con pasión el rendimiento de cada animal. Detrás de esa es- cena desértica también late la emoción de una apuesta.

Jai alai

Y si de velocidad se trata, el jai alai ofrece una rareza fascinante. Nacido de la pelota vasca, se juega con una cesta curva atada a la mano y una pelota capaz de viajar a una velocidad asombrosa.

En lugares como Florida llegó a consolidarse como espectáculo de apuesta pari-mutuel, sumando vértigo deportivo a la lógica del pronóstico.

Distintos, pintorescos y hasta extravagantes, estos juegos demuestran que la suerte tiene acento global. Cambian las reglas, cambian los escenarios, cambia el ritual, pero no cambia la ilusión. Y ahí está buena parte de su magia: en ese instante universal en el que alguien espera y piensa que esta vez puede tocarle. Siempre, claro, con la diversión por delante y el exceso bien lejos.