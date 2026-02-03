Especial de Números & Destino: ¡A ganar en las agencias del país!

En Números & Destino abrimos el archivo y fuimos directo al mes que nos importa: junio. No mezclamos rachas de todo el año ni arrastramos viejos pálpitos.

Miramos Ciudad y Provincia de Buenos Aires en 2025, 2024 y 2023, con el ojo puesto en los ambos a la cabeza, esos que hacen latir más fuerte el bolsillo del apostador y suelen marcar la charla de mostrador.

El corte de junio 2025 dejó en la Quiniela de la Ciudad un nom- bre propio: el 86, "el humo", que apareció 5 veces a la cabeza y se ganó el título de rey del mes. Un escalón abajo quedaron el 48 y el 31, con 4 impactos cada uno, dos boletos para tener en cuenta cuando la estadística empieza a hablar bajito.

En Pro- vincia, el tablero de cierre mar- caba una terna bien picante: 24, 83 y 03 entre los más salidores, mientras que del lado de los que venían pidiendo pista aparecían el 82, el 44 y el 19, atrasados que siempre despiertan la tentación del "hoy le toca".

El junio 2024 también dejó migas para seguir. En Ciudad, nuestra estadística cerraba el mes con tres protagonistas: 19, 42 y 51, una línea pareja y rendi- dora para los que buscan núme- ros con movimiento.

En la Bonaerense, la brújula apuntaba al 26, al 89 y al 23, todos metidos en la zona caliente. ¿Los fríos? En Ciudad esperaban el 02, el 87 y el 59; en Provincia, el 04, el 19 y el 11.

Ahí está el viejo dile- ma quinielero: jugar al que viene derecho o esperar al demorado que algún día rompe la mala. Y si viajamos a junio 2023, el archivo también trae señales. En Ciudad, el 94 fue el gran salidor con 6 apariciones; detrás se acomodó el 05, con 5, y el 26, con 4.

En Provincia, el que levantó la mano fue el 42, que se repitió 5 veces a la cabeza y quedó como referencia del mes. Pocos datos pesan tanto como un ambo que insiste cuando to- dos miran otro lado.

¿Qué jugar, entonces? La estadística no promete milagros, pero ordena la intuición. Para el palpite caliente, el 86, el 94, el 24, el 19, el 42 y el 26 piden lugar en la boleta.

Para quienes prefieren esperar al dormido, 82, 44, 19, 02, 87, 59, 04 y 11 son nombres para anotar en el margen. Eso sí: la suerte se busca con entusiasmo, pero nunca con desesperación. La quiniela es entretenimiento, no salvavidas. Jugá sólo lo que puedas perder (una apuesta mínima), en agencias habilitadas, sin correr pérdidas y con la cabeza fría. Porque el mejor acierto, antes que cualquier número, siempre es jugar responsablemente.