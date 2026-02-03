Las fijas de abril en Ciudad y Provincia de Buenos Aires

Abril siempre deja rastros para el quinielero atento, y cuando se repasan las estadís- ticas de los últimos tres años aparecen varios números que invitan a volver a mirarlos.

Tomando como referencia la Quiniela de la Ciudad y la de la Provincia de Buenos Aires, el mes mostró una rotación inte- resante de salidores, con cifras que se repitieron lo suficiente como para ganarse un lugar en la libreta del apostador.

En la Ciudad, abril de 2025 tuvo como líder al 61, con 6 salidas en 120 sorteos, seguido por el 79 y el 58, ambos con 4.

En abril de 2024, el reparto fue más equi- librado y sobresalieron el 89, el 86 y el 65, con 3 apariciones cada uno en 125 sorteos.

Y en abril de 2023, los que marcaron el pulso fueron el 98, el 39 y el 25, todos con 4 salidas en 120 jugadas. Son números que, por presencia repetida, quedaron anotados en el radar de los habituales de la ventanilla.

En la Provincia también hubo números bien calientes. En abril de 2025 mandó el 49, con 6 apariciones en 120 sorteos, y detrás se acomodaron el 84 y el 06, ambos con 4.

En abril de 2024, los más salidores fueron el 55, el 41 y el 02, con 4 sali- das cada uno en 125 sorteos.

Y en abril de 2023 se destacaron el 72 y el 20, con 5 apariciones en 120 sorteos, seguidos por el 45, que sumó 4. También del lado bonaerense hubo material de sobra para alimentar cábalas y estrategias.

Con ese repaso, abril deja una lista fuerte para seguir de cerca. En Ciudad, los que llegan con mejores antecedentes son 61, 79, 58, 89, 86, 65, 98, 39 y 25.

En Provincia, el lote más tenta- dor lo forman 49, 84, 06, 55, 41, 02, 72, 20 y 45. No hay fórmulas mágicas ni números infalibles, pero sí antecedentes que entusiasman a quienes buscan una jugada con más que un pálpito. Además, la tabla de atrasados también suma su condimento.

En el cierre de abril de 2025, en la Ciudad los más demorados eran el 76, el 47 y el 42, con 422, 399 y 354 sorteos sin salir.

En abril de 2024 encabezaban esa lista el 36, el 97 y el 87, con 446, 423 y 368 sorteos de atraso.

Y en el cierre de abril de 2023 volvían a aparecer arriba el 76, el 47 y el 42, con 432, 409 y 364 sorteos sin mostrarse. Son esos números que, por ausencia pro- longada, suelen despertar la fan- tasía del golpe esperado.

La postal abrilera, entonces, mezcla salidores con chapa y atrasados que tientan. Ahí están las dos caras que siempre se- ducen al jugador: el número que viene insistiendo y el que parece deber una salida.

Para los fanáticos de Números & Destino, el menú está servido. Como siempre, la mejor receta es anotar, elegir con calma, divertirse y jugar con responsabilidad.