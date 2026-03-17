Quini 6: los números "más salidores" de marzo y el pozo millonario que hay en juego

Con cinco sorteos realizados en lo que va del mes, el Quini 6 ha repartido millones de pesos, pero los pozos vacantes crecen tras cada sorteo y mantienen en vilo a miles de apostadores de todo el país. A continuación analizamos la tendencia de las bolillas que salieron en marzo para que prepares tu próxima jugada con toda la información.

El pasado domingo 15 de marzo, en el concurso N° 3356 del Quini 6, la modalidad "Siempre Sale" fue la única que consagró a un ganador con seis aciertos. Un solo apostador acertó la combinación 04 - 14 - 16 - 26 - 33 - 36 y se adjudicó un pozo bruto de $386.697.078,00.

Luego, debido a que las categorías de seis aciertos del Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) y la Revancha quedaron vacantes, el próximo pozo estimado ha escalado a la impactante cifra de $4.650.000.000. Estos son los premios individuales que detalló la Lotería de Santa Fe para este miércoles 18 de marzo:

Tradicional: $830.000.000

La Segunda: $830.000.000

Revancha: $2.535.000.000

Siempre Sale: $300.000.000

Extra: $155.000.000

Los números de la suerte: ¿Cuáles son los más frecuentes de marzo?

Por otra parte, en un análisis detallado de los sorteos realizados los días 1, 4, 8, 11 y 15 de marzo, ciertas cifras parecen haberse "enamorado" del bolillero de la Lotería de Santa Fe, apareciendo en múltiples modalidades (Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale).

Los más salidores: El 14 y el 19 lideran el podio con 5 apariciones cada uno en lo que va del mes.

En racha: Con 4 apariciones , se ubican los números 12, 15, 25, 33, 41 y 43 , demostrando una presencia constante en casi todos los cartones ganadores de marzo.

Los "fríos": Por el contrario, cifras como el 22, 24, 30 y 45 han brillado por su ausencia o han tenido una participación nula en las combinaciones principales de los primeros 15 días del mes.

Todos los resultados del sorteo del quini 6 del domingo 15 de marzo de 2026.

¿Cómo se juega al Quini 6 y cuánto cuesta la boleta?

Para participar del Quini 6, el jugador debe acercarse a cualquier agencia de lotería y elegir 6 números entre el 00 y el 45.

Existen tres niveles de apuesta según las modalidades en las que se desee participar. La jugada completa incluye Tradicional, Revancha y el "Siempre Sale" (donde siempre hay ganadores, ya sea con 6, 5 o menos aciertos) por un precio de $3.000.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos a las 21:15. Recordá que los premios tienen fecha de caducidad; para el último sorteo, el plazo para reclamar el dinero vence el 30 de marzo de 2026.