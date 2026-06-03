Recibió una señal de su padre fallecido, apostó en la lotería y ganó: "Sentí su presencia"

Ganar la lotería suele ser, para muchos, una cuestión de azar. Sin embargo, en algunos casos, las historias detrás de los premios captan aún más la atención que el dinero en sí.

Eso fue lo que ocurrió con un hombre que aseguró haber recibido una señal muy especial antes de convertirse en el ganador de un juego de azar.

El protagonista relató que, más allá de la fortuna obtenida, lo que marcó la experiencia fue la sensación de conexión con su padre fallecido. Según contó, ese momento fue determinante para tomar la decisión de comprar un boleto que, finalmente, cambiaría su vida.

Ganó un premio multimillonario en la lotería gracias a la "señal" de su padre fallecido

El ganador, identificado como John, explicó que desde la muerte de su padre percibió distintas señales que lo acompañan en momentos clave. En esta oportunidad, aseguró que esa sensación fue determinante al ingresar a una tienda.

Según relató, todo ocurrió cuando entró a un comercio ubicado en la calle 7329 de la avenida Cass, en Darien. Allí, sintió una fuerte conexión que lo llevó a comprar el ticket "Millionaire Club", cuyo valor era de 50 dólares.

"Sentí la presencia de mi padre conmigo al entrar en la tienda; fue como una señal", expresó. "No me sorprendió demasiado, pero sí me emocioné", agregó.

Luego de adquirir el boleto, John lo escaneó para verificar el resultado y confirmó que había ganado 1 millón de dólares, lo que equivale aproximadamente a $1.450.000.000 pesos argentinos al cambio actual.

Inmediatamente, compartió la noticia con sus seres queridos. "Después de escanear el boleto para confirmar que había ganado, inmediatamente llamé a mi hermana y a mi madre", contó.

El hombre firmó el cheque del premio bajo el seudónimo de "El hombre de la música", a fin de preservar su identidad.

El hombre sintió la presencia de su padre fallecido ni bien entró a una tienda, donde compró un ticket de lotería y terminó ganando un premio de 1 millón de dólares.

El episodio no fue el único que el hombre vinculó con su padre. En octubre de 2025, ya había obtenido un premio de 50.000 dólares (alrededor de $72.500.000 pesos argentinos) con otro raspadito, en una fecha que coincidía con el fallecimiento de su padre.

En aquella ocasión, recordó haber realizado un pequeño ritual antes de jugar. "Después de encender una vela y rezar, vi pasar una bandada de gansos", relató. "Mi padre era cazador de aves, así que me pareció algo simbólico, como un buen augurio. Luego rasqué el boleto y gané".

Tras este nuevo golpe de suerte, John adelantó algunos de sus proyectos. Entre sus planes figura la compra de una guitarra e incluso la posibilidad de abrir un estudio de grabación. "Gracias a mi padre, incluso podría abrir un estudio de grabación", comentó.