Sorteo del Loto Plus: hasta qué hora podés jugar hoy por los $30.000 millones y cómo participar

Esta noche podés ser el nuevo multimillonario del país. El Loto Plus pone en juego un pozo espectacular de $30.820 millones en su sorteo número 3869. Las agencias de quiniela ya están preparadas para los vecinos que se acerquen en búsqueda de quedarse con la fortuna récord del sábado 28 de marzo.

El sorteo arranca a las 22.00 y el país entero estará pendiente de las bolillas. Acá te contamos todo lo que tenés que saber para participar y no quedarte afuera.

Cómo jugar y cuánto sale la boleta





Para probar suerte, tenés que elegir seis números entre el 00 y el 45. El valor del ticket es de $3.000 y, con esa única jugada, participás automáticamente en todas las modalidades de la noche:

Tradicional .

Match .

Desquite .

Sale o Sale.

El Loto Plus pone en juego un pozo espectacular en su sorteo número 3869.

El "Número Plus": el que hace la diferencia





El gran secreto del Loto Plus es el famoso Número Plus. Se trata de un dígito adicional entre el 0 y el 9 que elegís al final de tu boleta.

Acertar los 6 números principales ya te hace millonario, pero si además sumás el Número Plus, el premio se multiplica. Sin el "Plus", el botín mayor es inalcanzable.

Los números que quedaron vacantes





La expectativa para hoy es total porque los premios grandes vienen acumulándose. En la última edición del miércoles 25 de marzo, nadie logró llevarse el pozo máximo. Los números que salieron fueron:

Tradicional: 04 - 20 - 33 - 38 - 43 - 45.

Match: 09 - 16 - 21 - 31 - 40 - 45.

Desquite: 02 - 03 - 11 - 15 - 25 - 37.

Horarios y dónde ver el sorteo en vivo





Tenés tiempo de jugar tu boleta en cualquier agencia oficial de la Lotería de la Ciudad hasta las 20.30 o 21.00, dependiendo del local. El sorteo se realiza a las 22.00 y los resultados oficiales se conocen minutos después.

Podés seguir el minuto a minuto de las bolillas a través de los canales oficiales y, como siempre, los números ganadores los vas a tener al instante en Crónica.