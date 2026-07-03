Trabajador rural ganó más de $326 millones en la Quiniela y sorprendió al contar qué hará con el dinero: "No me creyeron cuando lo conté"

La quiniela volvió a cambiarle la vida a un apostador del interior argentino. En esta oportunidad, un trabajador rural se quedó con un premio multimillonario tras acertar todos los números del sorteo regional.

Si bien el dinero podía resolverle gran parte de las preocupaciones económicas de cara al futuro como jubilado, el flamante ganador decidió priorizar a los demás.

Trabajador rural ganó más de $326 millones en la Poceada

Un trabajador rural de la localidad misionera de Dos de Mayo se convirtió en el flamante ganador del primer premio de la Poceada Misionera y obtuvo un pozo de $326.133.788 tras acertar los ocho números del Sorteo N.º 4956 (Matutina), realizado el martes 30 de junio.

Todo comenzó con una decisión que parecía insignificante. El hombre había viajado al centro de la ciudad con la intención de comprarse una campera, pero al ver que los precios eran demasiado elevados decidió postergar la compra.

En lugar de gastar ese dinero, ingresó a una agencia de juegos y realizó dos apuestas en la Poceada: una automática y otra con números elegidos al azar. Esta última terminó cambiándole la vida para siempre.

Según contó el propio apostador, revisó inicialmente los resultados en la página del IPLyC y creyó que había acertado solamente siete números. Sin embargo, fue uno de sus hijos quien volvió a controlar el ticket y descubrió que en realidad había completado la grilla perfecta.

"Fue una sorpresa enorme, no lo podía creer. Cuando les conté a los demás, nadie me creyó porque siempre hago bromas", recordó el ganador, quien además confesó que durante años le repetía a su esposa que algún día obtendría el premio mayor. "De tanto decirlo, se terminó cumpliendo", expresó con emoción.

Aunque juega a la Quiniela Misionera prácticamente todos los días, explicó que en la Poceada había participado en menos de veinte oportunidades.

También recordó un detalle curioso durante la carga del ticket: el número 32 se repitió y decidió dejarlo porque lo asocia con el dinero. "Era el número que necesitaba para completar la grilla", comentó.

Lejos de pensar únicamente en darse grandes gustos, el trabajador rural ya tiene definido el destino del millonario premio. Su prioridad será ayudar económicamente a sus hijos para que puedan independizarse y, además, finalizar la construcción de un local comercial que representa uno de los principales proyectos de la familia.

Del premio total también deberá contemplarse el descuento correspondiente a los impuestos establecidos por la legislación vigente para este tipo de ganancias. En este caso, la retención ronda el 31%, por lo que el ganador recibiría aproximadamente $225 millones, mientras que cerca de $101 millones se destinarían al pago de tributos.

El importante premio también representa un beneficio para la agencia que emitió el ticket ganador. Habitualmente, las agencias oficiales reciben un incentivo equivalente al 1% del premio mayor, por lo que la Agencia N.º 367 percibiría alrededor de $3,26 millones como reconocimiento por haber vendido la apuesta ganadora.