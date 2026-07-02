Un empleado público ganó $508 millones en la Quiniela y conmovió a todos al contar qué hará con el premio: "Cumplir mi sueño"

La fortuna golpeó la puerta de un vecino de la capital chaqueña de la forma más inesperada. Un empleado de la administración pública local se convirtió en el ganador predilecto de un pozo verdaderamente espectacular que mantenía en vilo a miles de apostadores de la región.

El millonario sorteo de la popular jugada provincial resolvió la entrega de una de las cifras más altas registradas en lo que va del calendario. Con los resultados sobre la mesa, las autoridades confirmaron la aparición del nuevo millonario, desatando una verdadera revolución en la agencia que confeccionó el extracto ganador.

La historia detrás del número

El gran protagonista de esta jornada milagrosa es un hombre de 46 años, cuya identidad se preserva, que trabaja activamente en el sector público de la provincia. Al revisar los resultados oficiales del juego de azar, el empleado público constató que la combinación que seleccionó con tanta constancia contenía los números ganadores de la jornada.

La jugada ganadora quedó compuesta por las siguientes cifras que cambiaron su vida para siempre: 10, 13, 14, 22 y 69. El afortunado jugador reveló que insistió con esta misma secuencia durante un largo tiempo.

"Es una jugada que venía siguiendo desde hace tiempo", expresó el ganador tras conocer el resultado del sorteo, y la perseverancia finalmente dio frutos en la Agencia N° 645, cuya titular es Mirta Graciela Portaluppi. El comercio que comercializó la fortuna se ubica sobre la calle Carlos Dodero 1675 en el corazón de Resistencia.

Los números ganadores de la fortuna: el cartón de la Quiniela Poceada Chaqueña con los aciertos 10, 13, 14, 22 y 69 que cambiaron la vida del apostador.

Qué planea hacer con el dinero

La fabulosa cifra totaliza exactamente $ 508.919.087, un monto que representa uno de los pozos acumulados más imponentes del año. Al momento de presentarse a convalidar su boleta ganadora, el empleado estatal no pudo ocultar la inmensa felicidad que significó la obtención de esta enorme suma de dinero.

El destino del premio ya se encuentra definido por el beneficiario, quien no dudó un segundo en manifestar públicamente su principal objetivo. "Estoy muy contento porque voy a poder cumplir con el anhelo de siempre, que es comprar mi propia casa", afirmó.