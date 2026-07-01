Siguió una corazonada, jugó un boleto especial de Quiniela y se llevó una fortuna: "Sensación..."

Un hombre ganó un premio millonario en la Quiniela después de comprar un boleto "especial" por una corazonada que tuvo. Al momento de retirar el dinero, debió tomar una difícil decisión y luego reveló en qué piensa gastar la fortuna.

El ganador es Everett Cooper, un vecino de Marston, en Carolina del Norte (Estados Unidos). Impulsado por su instinto, compró un boleto instantáneo de 10 dólares y terminó llevándose el premio mayor de un millón de dólares.

"Algo me decía que comprara ese boleto. Tuvo esa sensación", dijo el afortunado jugador en diálogo con los responsables de la lotería. El ticket correspondía al juego Cashword King y lo adquirió en un comercio ubicado sobre South Main Street, en la ciudad de Laurinburg.

Cooper contó que suele elegir los boletos de crucigramas, una modalidad muy popular en Estados Unidos. En este tipo de juegos, los participantes descubren al instante si completaron las palabras necesarias para ganar algún premio.

La difícil decisión que tuvo que tomar con el premio y cómo va a usarlo





Cuando se presentó para cobrar el premio, Cooper tuvo que elegir entre dos modalidades de pago. Una consistía en recibir 50.000 dólares por año durante dos décadas y la otra en cobrar una suma única de 600.000 dólares.

El afortunado se inclinó por la segunda opción y, una vez descontados los impuestos, recibió 432.063 dólares. Se trata de una cifra millonaria que, al valor actual del dólar en Argentina, equivale a más de 650 millones de pesos.

Vecino de Carolina del Norte ganó una fortuna en la Lotería gracias a una corazonada (Imagen: NC Education Lottery).

En la agencia también habló sobre su preferencia por ese tipo de juego. "Me gusta tomarme un café, sin prisas, y disfrutar cuando juego", contó, al explicar que prefiere tomarse su tiempo cada vez que compra un boleto.

El flamante ganador aseguró que ya tiene definido el destino de la plata. Según explicó, usará gran parte de la fortuna para ayudar a su familia y colaborar con la iglesia a la que asiste.

El boleto ganador pertenece a Cashword King, un juego que empezó a comercializarse en agosto y que ofrece varios premios máximos de 1 millón de dólares. Tras el acierto de Cooper, todavía queda un premio mayor disponible para quienes participen.