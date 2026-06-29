Vecino de Chaco jugó a la Quiniela, ganó $508 millones y se emocionó porque va a poder cumplir su "gran sueño": ¿De qué se trata?

Los grandes premios de la Quiniela suelen llegar cuando menos se esperan, aunque muchas veces detrás de ellos haya historias de constancia y confianza.

Esta vez, un vecino chaqueño logró acertar una combinación que venía siguiendo desde hacía tiempo y se convirtió en el único ganador de un pozo acumulado que superó los 500 millones de pesos.

Nunca cambió su combinación y terminó llevándose un premio de $508 millones en la Quiniela Poceada

Insistió con la misma combinación y la Quiniela Poceada lo premió con $508 millones

La Quiniela Poceada Chaqueña entregó uno de los premios más importantes del año. En esta oportunidad, un vecino de Resistencia fue el único apostador que logró acertar la combinación ganadora y se quedó con un pozo de $508.919.087.

El ganador, de 46 años y trabajador de la administración pública, realizó una apuesta manual en la Agencia 645, ubicada sobre la calle Carlos Dodero 1675 de la capital chaqueña.

Gracias a esa tradicional jugada consiguió acertar los números 10, 13, 14, 22 y 69, convirtiéndose en el único ganador y acreedor del último sorteo del popular juego de azar.

El ticket fue confeccionado de manera manual en una agencia oficial de Resistencia y terminó convirtiéndose en el único ganador del sorteo.

Luego de presentarse para reclamar el premio, el flamante millonario reveló que la combinación no había sido elegida al azar. "Es una jugada que venía siguiendo desde hace tiempo", explicó, dejando en evidencia que la perseverancia terminó jugando un papel fundamental en este histórico golpe de suerte.

La emoción también estuvo presente cuando contó cuál será el principal destino del dinero. "Estoy muy contento porque voy a poder cumplir con el anhelo de siempre, que es comprar mi propia casa", expresó, todavía sorprendido por el premio obtenido.

La noticia volvió a despertar entusiasmo entre miles de apostadores chaqueños, especialmente porque se trató de uno de los mayores pozos entregados por la Quiniela Poceada durante 2026.

Además del flamante ganador, la agencia que vendió el ticket también recibirá un premio estímulo por haber emitido la apuesta millonaria.

El nuevo millonario recibirá el premio luego de las retenciones impositivas que establece la legislación argentina para este tipo de ganancias. Es decir, el vecino de Resistencia recibirá aproximadamente $366,9 millones.

Además del apostador, la agencia donde se emitió el ticket ganador también recibirá un importante reconocimiento económico. Es decir, la Agencia 645 de Resistencia recibirá un premio estímulo de aproximadamente $5,09 millones por haber vendido el ticket ganador.

Mientras tanto, el flamante ganador ya comenzó a pensar en el futuro. Después de años apostando a la misma combinación, la recompensa finalmente llegó y le permitirá cumplir el sueño de acceder a una vivienda propia, un objetivo que hasta hace pocos días parecía muy lejano.