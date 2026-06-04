Le dijo a sus amigos que iba a ganar la Quiniela y a los días recibió la mejor noticia: "Era mi momento"

La Quiniela y la lotería son juegos donde manda el azar, pero un hombre sorprendió a sus amigos al asegurar que pronto tendría mucha plata y, pocos días después, una enorme fortuna le cayó del cielo de forma inesperada.

La sorpresa llegó en la mañana de un sábado, apenas después de despertarse. Al revisar el boleto que había comprado, descubrió que se había quedado con el premio más grande de una popular lotería.

Así un jugador predijo que ganaría la lotería





El protagonista de la historia es Donald Bunn, un vecino de Rocky Mount, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Su corazonada terminó haciéndose realidad cuando ganó 100.000 dólares, una suma que días antes ya les había anticipado a sus seres queridos.

"Les dije a mis amigos que iba a ganar 100.000 dólares. Era mi momento", recordó el hombre cuando se presentó a reclamar el dinero ante los responsables del sorteo.

Ganó la lotería instantánea con el juego Cash Payday.

El boleto ganador correspondía a Cash Payday y había sido adquirido en un comercio de la ciudad de Tarboro. Todavía emocionado por lo ocurrido, Bunn aseguró: "Esta es la mejor sensación del mundo".

Cómo va a gastar la plata que ganó en la lotería

El lunes después de enterarse de su victoria, Donald se presentó para cobrar el premio. Después de los descuentos por impuestos que se aplican en Estados Unidos, recibió 72.018 dólares, una cifra que representa una verdadera fortuna.

Tomando como referencia la cotización actual del dólar, el monto equivale a más de 100 millones de pesos argentinos, una suma capaz de cambiar la realidad económica de casi cualquier persona.

Lejos de pensar en gastos extravagantes, el ganador contó que analiza destinar buena parte del dinero a comprar una casa nueva, un objetivo que tiene desde hace tiempo.

La entrega Cash Payday, de la que surgió el boleto ganador, comenzó en marzo con 80 premios mayores de 100.000 dólares. Tras este nuevo ganador, todavía quedan decenas de recompensas de ese valor disponibles para los participantes.

Además, parte de los fondos recaudados por la lotería se destinan a obras públicas. En el condado de Edgecombe, donde vive Bunn, esos recursos permitieron financiar proyectos vinculados con la construcción de escuelas.