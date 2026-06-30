Vive en un pequeño pueblo, apostó al "17 de la desgracia" y ganó $150 millones en la Quiniela

La Quiniela volvió a repartir premios millonarios en distintas provincias del país y cada nuevo sorteo renueva la ilusión de miles de apostadores, que sueñan con cambiar su vida gracias a un solo número.

Esta vez, la fortuna volvió a instalarse en el interior, un vecino acertó la combinación ganadora de la Poceada de la Lotería Santiagueña y se convirtió en el nuevo dueño de un pozo acumulado de $150 millones.

Apostó al número de la "desgracia" y se convirtió en el nuevo millonario de la Poceada

La suerte volvió a sonreír en el norte argentino. Un apostador de la provincia de Catamarca se convirtió en el único ganador del primer premio de la Poceada de la Lotería Santiagueña luego de acertar el número 26717, una jugada que le permitió quedarse con un pozo de 150 millones de pesos.

De acuerdo con el extracto oficial correspondiente al sorteo realizado el 26 de junio, el cartón ganador fue vendido en territorio catamarqueño, donde la noticia rápidamente despertó expectativa entre los habituales jugadores.

Hasta el momento no trascendió si el afortunado adquirió el billete completo o solamente una fracción. Ese dato será determinante para establecer el monto definitivo que recibirá, ya que el valor del premio dependerá del porcentaje adquirido y de los descuentos previstos por la legislación vigente.

Si bien el premio asciende a $150 millones, el ganador no recibirá esa cifra completa. Tras aplicarse las retenciones previstas por la normativa vigente, el monto neto rondaría los $120 millones, aunque el valor definitivo dependerá de la liquidación realizada por la entidad organizadora.

Además del ganador, la agencia que comercializó el ticket también obtiene un beneficio económico. Habitualmente, los agencieros reciben una comisión cercana al 1% del premio mayor, por lo que, si se trató de un billete completo, podrían percibir alrededor de $1,5 millones.

Se trata de la segunda vez en menos de un mes que el premio mayor de este sorteo queda en Catamarca. El antecedente más cercano ocurrió el 29 de mayo, cuando otro apostador de la provincia también logró quedarse con "la grande", una coincidencia que volvió a ilusionar a miles de participantes.

Por el momento, no se dio a conocer la identidad ni datos personales del ganador, por lo que se desconoce quién es el nuevo millonario. Sin embargo, sí trascendió que la combinación ganadora tiene un significado.

El número 17, protagonista de esta historia, representa "la desgracia". A pesar de su simbología, en esta oportunidad terminó convirtiéndose en sinónimo de fortuna para el apostador catamarqueño, que vio cómo una combinación asociada a la mala suerte le cambió la vida de un momento a otro.