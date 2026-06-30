Los cumpleaños de la semana esconden la pista de la Quiniela: estos son los números de la suerte

A la hora de apostar en la Quiniela, existen tantas estrategias como jugadores. Algunos se inclinan por los sueños, otros por cálculos estadísticos y también están quienes encuentran inspiración en acontecimientos destacados del calendario.

Dentro de esas costumbres, los cumpleaños de personalidades reconocidas ocupan un lugar especial. Cada semana, las efemérides ofrecen números que muchos toman como referencia para definir los sorteos.

¿No sabés qué número jugar a la Quiniela? Mirá qué famosos festejan la vida.

Los cumpleaños de esta semana para jugar a la Quiniela

30 de junio:

Jorge Marrale (1947): actor con una extensa trayectoria en el cine, el teatro y la televisión argentina. Es considerado una de las figuras más respetadas de la actuación nacional.

Leonardo Sbaraglia (1970): uno de los actores argentinos con mayor proyección internacional. Protagonizó numerosas películas y series en Argentina y España, consolidándose como un referente del cine hispanohablante.

Mike Tyson (1966): leyenda del boxeo mundial y excampeón de los pesos pesados. Fue el campeón más joven de la historia de la categoría y es recordado por su potencia y agresividad sobre el ring.

1 de julio

Pamela Anderson (1967): actriz, modelo y activista que alcanzó fama internacional por su papel en la serie Baywatch. También se convirtió en un ícono de la cultura pop durante la década de 1990.

Ángel de Brito (1976): periodista y conductor especializado en espectáculos. Es una de las figuras más influyentes del entretenimiento argentino gracias a sus programas de televisión y radio.

2 de julio:

Lindsay Lohan (1986): actriz y cantante que se convirtió en una estrella juvenil de Hollywood con películas como "Juego de Gemelas", "Un viernes de locos" y "Mean Girls".

Margot Robbie (1990): actriz y productora reconocida a nivel mundial por películas como "El lobo de Wall Street" y "Barbie", además de haber recibido múltiples nominaciones al Oscar.

3 de julio

Tom Cruise (1962): uno de los actores más exitosos de Hollywood. Protagonista de la saga "Mission: Impossible", es reconocido por realizar personalmente muchas de las escenas de acción de sus películas.

Mario Pergolini (1964): conductor, empresario y productor que revolucionó la radio y la televisión argentina con ciclos como "Caiga Quien Caiga (CQC)".

4 de julio

Maluma (1994): cantante y compositor colombiano, referente de la música urbana latina. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones y colaboró con artistas de todo el mundo.

5 de julio

Hernán Crespo (1975): exdelantero de la Selección Argentina y goleador en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter, Milan y Chelsea. Tras su retiro inició una destacada carrera como entrenador.

(1975): y goleador en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter, Milan y Chelsea. Tras su retiro inició una destacada carrera como entrenador. Marcela Kloosterboer (1983): actriz con una extensa carrera en televisión. Participó en exitosas novelas como "Verano del 98", "Son amores" y "Las Estrellas", además de trabajar en cine y teatro.

6 de julio

Sylvester Stallone (1946): actor, director y guionista que alcanzó la fama mundial gracias a las sagas "Rocky" y "Rambo". Es una de las grandes figuras del cine de acción y fue nominado al Oscar tanto como actor como guionista.

Cada semana, el calendario suma nuevos aniversarios que muchos transforman en números para jugar a la Quiniela.

Más allá de que no existe una fórmula capaz de garantizar un premio, las fechas de cumpleaños continúan siendo una de las fuentes de inspiración más populares entre los apostadores, ya que se trata de una tradición que se mantiene vigente.

En esta oportunidad, el 30 es el número que más se repite en el calendario semanal, ya que concentra tres cumpleaños destacados: Jorge Marrale, Leonardo Sbaraglia y Mike Tyson.

Por ese motivo, puede convertirse en una de las cifras que más llamen la atención de quienes buscan una referencia antes de realizar su jugada.