Los cumpleaños de la semana esconden la pista de la Quiniela: estos son los números de la suerte
Cada fecha del calendario puede transformarse en una alternativa para apostar. Descubrí qué figuras celebran un nuevo año de vida en los próximos días y sumalas a tu próxima jugada.
A la hora de apostar en la Quiniela, existen tantas estrategias como jugadores. Algunos se inclinan por los sueños, otros por cálculos estadísticos y también están quienes encuentran inspiración en acontecimientos destacados del calendario.
Dentro de esas costumbres, los cumpleaños de personalidades reconocidas ocupan un lugar especial. Cada semana, las efemérides ofrecen números que muchos toman como referencia para definir los sorteos.
Los cumpleaños de esta semana para jugar a la Quiniela
30 de junio:
1 de julio
2 de julio:
3 de julio
4 de julio
- Maluma (1994): cantante y compositor colombiano, referente de la música urbana latina. Sus canciones acumulan miles de millones de reproducciones y colaboró con artistas de todo el mundo.
5 de julio
- Hernán Crespo (1975): exdelantero de la Selección Argentina y goleador en clubes como River Plate, Parma, Lazio, Inter, Milan y Chelsea. Tras su retiro inició una destacada carrera como entrenador.
- Marcela Kloosterboer (1983): actriz con una extensa carrera en televisión. Participó en exitosas novelas como "Verano del 98", "Son amores" y "Las Estrellas", además de trabajar en cine y teatro.
6 de julio
- Sylvester Stallone (1946): actor, director y guionista que alcanzó la fama mundial gracias a las sagas "Rocky" y "Rambo". Es una de las grandes figuras del cine de acción y fue nominado al Oscar tanto como actor como guionista.
Más allá de que no existe una fórmula capaz de garantizar un premio, las fechas de cumpleaños continúan siendo una de las fuentes de inspiración más populares entre los apostadores, ya que se trata de una tradición que se mantiene vigente.
En esta oportunidad, el 30 es el número que más se repite en el calendario semanal, ya que concentra tres cumpleaños destacados: Jorge Marrale, Leonardo Sbaraglia y Mike Tyson.
Por ese motivo, puede convertirse en una de las cifras que más llamen la atención de quienes buscan una referencia antes de realizar su jugada.