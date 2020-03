@facu_pedrini

La cuarentena es contundente: Somos la última vez que el otro nos vio. Quedamos congelados en el contrafrente que da al pulmón del edificio de los encerrados, llenos de lugares comunes bloqueados y sin un lavadero con paredes descascaradas para ir a fumar o a putear por la falta de fuga.



Sanar no es un verbo de ida. "Te cuida el Estado, no el mercado" , dice la Placa Roja. El Estado para prevenir, rescatar, atender y acompañar incluso a los que reniegan del Estado como la manga de un smoking que espera el as del antídoto y por ahora sólo tiene de consigna: #yomequedoencasa.



Los aparatos del gobierno alimentan el mismo loop moral: no hay nada mejor que casa, mientras los condenados a la precariedad explotan en pedazos siempre en otra película.

Hay interiores que sólo tienen dengue, hacinamiento, hambre y demonios no registrados. Para ellos, adentro es insoportable. Una olla a presión absoluta que expone en fila todas las faltas y delitos. Para ellos, ésta es una de las tantas condenas invisibles que son para siempre.

Mientras tanto, el gobierno abre fuego frente a quilombos monotemáticos: primero fue la pobreza, después la deuda, ahora el coronavirus.

La batalla económica da pie a la batalla sanitaria. El bardo siempre llegó de a uno y plantea una rivalidad: Plata o Crisis. Patria o virus.

La guerra contra el aire lleva 5 muertos, el útimo falleció en Mar del Plata. Se trata de un hombre de 71 años que había llegado de España y estaba internado desde el 9 de marzo en la Clínica 25 de Mayo.Ya son 301 infectados. Más de 8500 detenidos por violar la cuarentena y kilómetros de autos yendo a la costa porque creen que todo se arregla con guita: Hay mas boludos que infectados.

Mientras el mundo decide a quien salvar y a quien no, el gobierno reaccionó rápido: El fundamento de la cuarentena no es el encierro sino la cooperación y para salvarse, el Estado Argentino apela a la comunidad: amplía la cuarentena hasta mediados de Abril, prolonga la suspensión de clases y prepara plan de contingencia con contenidos educativos. Suspenden el cobro de servicios por 3 meses. Bono extra de $10 mil para monotributistas y trabajadores informales. Y prohíbe exportar respiradores a las tres empresas que los fabrican en Argentina, haciendo que Roche le done todos los reactivos que había comprado.

En el debe, quedan las 3 empresas que tienen el oligopoio de la venta de carbopol para elaborar alcohol en gel: Quetzal Química, Quantum Química y Brenntag; que pasaron de pedir 15 dólares el kilo de carbopol en una semana a 35: Ojalá manden en cuarentena a las empresas que remarcan precios. Patria o virus.