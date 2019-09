gcalisto@cronica.com.ar

@gcalisto

Una semana después de la reanudación formal de la campaña, el oficialismo todavía busca entender qué pasó. Allí está la clave para intentar revertirlo. Sin embargo, los argumentos no llegan a la profundidad que requiere la cita histórica. "La economía nos hizo difícil insistir con nuestra propuesta", resumen. Más allá de eso, no sienten que hayan cometido grandes errores.

Dentro de una semana comenzarán a rodar los nuevos spots electorales. En la Casa Rosada aseguran que hasta entonces, o incluso un poco más, se dedicarán a la gestión. Idéntico mensaje se escucha desde la gobernación bonaerense. No se trata de una coordinación, de un acuerdo, sino de buscar -y todavía no encuentran- cuál es la vía para mejorar los guarismos del 11 de agosto, cuando Mauricio Macri cayó frente a Alberto Fernández y María Eugenia Vidal ante Axel Kicillof.

De hecho, las diferencias internas se mantienen. "María Eugenia no se va a pelear con Mauricio, y es mentira que no hable con Peña. Desde siempre los quieren hacer pelear. Si no rompió cuando impidieron desdoblar las elecciones, mirá si lo va a hacer ahora", le dijo a Crónica uno de los integrantes de la mesa chica bonaerense.

Pese a eso, la mandataria apelará a una campaña en soledad absoluta. Como si no tuviese un cargo, visita lugares y dialoga con vecinos y trabajadores. Sabe que polarizar frente al kirchnerismo ya no da rédito. Apuesta a recuperar la imagen previa al 2015, algo que parece difícil por la simple razón de contar ahora con casi cuatro años de gestión sobre los que debería versar su campaña.

Macri, mientras tanto, tiene su mirada fija en el dólar. Mantener la estabilidad de la economía y hacer lo posible por aliviar el impacto de la devaluación sobre el bolsillo de los argentinos. Mitigarlo. Saben, en la Casa Rosada, que otra vez habrá pérdida del poder adquisitivo.

También que cualquier otro resbalón de campaña puede impedir el milagro que muy pocos consideran posible en términos de votos. De ahí que no quieran hablar de las finanzas de los argentinos en los spots ni mostrar al Presidente pidiendo el voto. La situación del país que gobierna no se lo permite.