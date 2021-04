Por María Helena Ripetta



A un año de la desaparición, y posterior muerte, de Facundo Astudillo no hay un solo imputado en la causa. Si bien para la querella la responsabilidad está en algunos policías de la zona , esto no fue acompañado por la jueza.

La familia, como querellante, necesita respuestas, pero en este caso también la sociedad. Saber si la policía estuvo o no involucrada es de una gravedad institucional tal, que merece respuestas más urgentes.

El 30 de abril de 2020, en plena cuarentena, Facundo salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca. El 15 de agosto sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri. ¿Cómo llegó hasta ahí? No se sabe, solo sospecha de que intento llegar caminando a destino.

Según la autopsia, sufrió una muerte por asfixia por sumersión. ¿Pero fue un accidente o intervino una tercera persona? Tampoco esa respuesta la dio aún la Justicia.

Su madre y los abogados están convencidos de la responsabilidad policial. El primer fiscal federal que tuvo a su cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez, pidió de la detención de cuatro policías que reconocieron haber visto la tarde del 30 de abril a Astudillo caminando por la ruta. Pero jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón rechazó el pedido de detención de los efectivos de la bonaerense.

"Hay al menos cuatro efectivos policiales identificados por sus intervenciones aquel día: todos ellos reconocieron haber estado en contacto con Facundo, sus testimonios fueron inconsistentes y ocultaron o borraron información", sostiene en un comunicado la Comisión por la memoria que mañana presentará un informe.

Los fiscales a cargo de la causa en la actualida dijeron que su "compromiso" con la sociedad, la familia de la víctima y su madre, es llevar adelante una "investigación profunda" que "siga cada pista e intente responder cada interrogante".