Las listas de candidatos a diputados nacionales para estas PASO mostraron un abanico importante de personas que muchas veces estuvieron ajenas a los partidos y a las elecciones.

La búsqueda de un nuevo rumbo o de ser integrante de un cambio llevó a Gladys Cabezas, por ejemplo, a decidirse a aceptar una propuesta que le realizara el Partido Federal y ser segunda candidata a diputada nacional detrás del dirigente Miguel Saredi.

"Ahora la voy a pelear desde otro lado. Me siento orgullosa de todo lo que hice. Lo hablé con mi familia y estuvieron de acuerdo. Era el momento y acepté la invitación", dijo la candidata a Crónica.

La historia de José Luis Cabezas

José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997. Un crimen cometido cerca de Pinamar que marcó la historia de toda una sociedad que se puso a reclamar justicia. Hoy, 24 años después, no hay ningún detenido.

"Hoy me toca pelear desde otro lugar. Pero estoy tranquila. Voté a todos. Yo también voto". Gladys Cabezas, hoy con 61 años, decidió cambiar. Optó por tratar de llevar sus propuestas al Congreso Nacional.

La candidata a diputada, Gladys Cabezas, quiere evitar que hayan más José Luis.

Su primera intención debe medirse en estas primarias y a partir de ahí verá si la posibilidad sigue latente. En realidad, ya optó por incursionar en otro territorio. Ahora es tiempo de propuestas y de mostrar capacidad de gestión.

Su lucha, por pedir y hacer justicia por el crimen de su hermano, ahora tendrá otro escenario. "Siempre fue igual. Antes me habían llamado de otros partidos, pero no estaba convencida. Ahora me interesó la propuesta y acepté".

.

Meterse en las listas de los candidatos ya mostró a actores, deportistas actrices o mediáticas y mediáticos. Pero esta en esta oportunidad, Gladys Cabezas, también busca su espacio.

Dentro de ese espacio también se encuentra, por ejemplo, Teresa Manrique, hija de quien fuera el creador del Prode (ya inexistente) Francisco Manrique, y cantante de blues y tangos. "Hay gente nueva en la política. Sigo peleando, pero desde acá".

Por C. S.