Hace 5 años, cuando decidimos crear Héroes del Pueblo, sabía que esa experiencia me estaba enseñando algo, en el transitar de nuestros días la vida nos entrega alegrías o durísimas experiencias. Todo tipo de pruebas, las que se puedan o no imaginar. En este camino encontramos seres humanos dedicados a ayudar. Teníamos una tarea, que era la búsqueda profunda del sentido de la existencia, hasta preguntarnos el sentido de la vida.

Al ver tantas historias de personas que disfrutan sostener la vida de otros, que se emocionan todos los días con pequeños signos de avance en una enfermedad, ahí encontramos el verdadero sentido y un aprendizaje para la vida. Así nació Héroes del Pueblo. En el diccionario se define héroe como la “persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere mucho valor”.

En la redacción nos preguntamos: ¿dónde están los verdaderos héroes? ¿Son los que vemos en el cine? El escribir en el diario Crónica te hace más humano, el contacto con el pueblo te moviliza, te muestra las penurias, pero también las grandezas y las fortalezas por salir a flote de algún problema.

Ahí entendí que héroe puede ser quien lucha con vehemencia por su salud, por mantener una familia, por resistir al ataque de sus ideales, por decir lo que otros no quieren escuchar, por gritar más fuerte, y tantas cosas más que seguramente a usted se le estarán ocurriendo. A veces juzgamos a personas que se atreven hacer algo diferente.

Héroes del Pueblo es una caricia al alma, es un espejo para que muchos se puedan reflejar, es un lugar de encuentro donde todos tienen algo que contar, donde el ego queda relegado, ahí esta Crónica para darles voz a los marginados, a aquellos que son socialmente abandonados por el gobierno de turno. Usted se preguntará: ¿para qué hacemos esto?, ¿qué necesidad hay de premiar a esta gente?, ¿quiénes son?, ¿en qué programas salieron?, ¿qué Martín Fierro ganaron? Tantas preguntas, pero así fue la génesis de estos reconocimientos, buscar a personas simples, que estén al servicio de los demás.

Como dice una frase de Dalai Lama, nuestro principal propósito de la vida es ayudar a otros, y si no puedes o no quieres ayudar, por lo menos no le hagas daño. Es por eso que diario Crónica eligió estar presente y seguir adelante con su eslogan de estar “firme junto al pueblo”.

Héroes del Pueblo también es una invitación a hacer un cambio interno como persona, preguntarnos todos los días: ¿para qué hago lo que hago? Preguntarnos mucho y no dejar de acompañar a quien lo necesita. Es sólo una propuesta, disfruten del día a día y a seguir luchando por una Argentina más inclusiva. El amor, el respeto y la dignidad es lo más sagrado del ser humano; cuando la persona ayuda o se ocupa del otro, ahí emerge un milagro. El profundo dolor que existe en el mundo de hoy, lo podemos combatir día a día sólo escuchando a nuestras emociones. Bienvenidos a Héroes del Pueblo, historias que tocan el alma.