Por La Chica Urbana

@ChicaCrónica

Capítulo 13

Tierra, techo, trabajo. Esos derechos que como bien dijo el Papa Francisco están por “encima de cualquier otro derecho positivo”. Algunos displicentes que gritan desaforados en nombre de una propiedad que no es de ellos, ni mucho menos, desconocen y desmerecen cualquier reclamo de derecho. De ese reclamo, hacen eco la acusación de usurpación, de una tierra que se supone es de quien, sin mirar a quien.

La Constitución Nacional que garantiza la propiedad privada, es la misma Constitución que garantiza la vivienda digna. Entonces. ¿a quién le garantiza qué la Constitución? ¿Hay una protección diferente según quien sea el propietario?

Una historia de conquistas de tierras que arrasaron con pueblos, culturas y costumbres se llevó por delante también la posibilidad de resarcir en nombre de los antepasados que las habitaron. La indiferencia ante esos pueblos originarios, que sólo fueron “reconocidos” en campañas políticas de algunos, para no decir usados, los dejó desamparados en pos de los intereses de unos pocos.

La justicia ordenó el desalojo de la toma de terrenos en Gernica. (Crónica/Rubén Paredes)

Esos pocos que ocuparon tierras de otros en un país muy alejado al suyo, de formas poco claras y con recursos de dudosas procedencias, pueden porque quieren y quieren porque pueden convertir esa hectáreas en suyas, tan suyas que hasta se dan el lujo de apropiarse de un lago y hacerlo uno más de sus caprichos de excéntricos. Impidiendo arbitrariamente el andar por el camino de quienes acostumbran y necesitan pasar por ahí, obligados a esquivarlos por la fuerza.

.

¿Hay propiedades privadas y propiedades privadas? Alguien que habita en esta tierra que es argentina, ¿no tiene derecho a pedir por una tierra basándose en el derecho de un techo digno? Quien la habitó por generaciones, ¿tampoco tiene derecho? Pero sí tiene derecho alguien que vive del otro lado del mundo, que compró quien sabe cómo miles de hectáreas y las cercó con un lago adentro porque le pintó, y le permitieron que le pinte…

Tierras desoladas, apartadas, descampadas, con el frío calando en los huesos o con el viento ardiendo en la piel. Deshabitadas para la especulación, para la ostentación, para la explotación, para la avaricia o para el desembarco en caso de un posible fin del mundo cuando el agua ya no alcance para todos.

Muchas tierras para unos pocos. Mientras miles no tienen donde vivir, donde dormir, donde comer. Desamparados en la indiferencia o en la arrogancia de quienes los acusan de usurpadores.

Lago escondido: la propiedad del magnate ingles Joe Lewis en la provincia de Río Negro. (Gentileza: Diario Jornada)

No hay una misma protección de la propiedad privada para los pueblos originarios con respecto a quienes se apropiaron de sus tierras. No hay un mismo trato para quienes corrieron que para quienes fueron corridos. No hay un mismo trato, no importa quién corrió primero a quién. ¿No hay igualdad cuando hay intereses?

¿Cuál es la función social de la propiedad? Cuando hay gente durmiendo a la intemperie, desprotegida, desamparada y vulnerable. Cuando hay mujeres que hacen de madre y padre, y deben proteger a sus hijos para que duerman aunque sea bajo un precario e improvisado techo que los cobije. ¿Qué haría uno por un hijo, no?

.

Está bien entregarlas por chauchas a un fulano pero no está bien entregarlas por derecho a otro hermano. La matrix se rompe ante tanta doble moral.

Los desalojados en pandemia, ¿pueden ser desalojados en pandemia? Y el DNU por el coronavirus en Argentina que prohibe los desalojos... ¿no los ampara?

El invasor, ese que viene a ocupar, de afuera o de adentro, porque tiene con qué, porque se codea con los contactos justos para una connivencia oportuna. Ese, que no sabe ni quiénes son los que gritan por él, por su libertad y por su propiedad privada. Y que tampoco le interesan. Ese, parece que tiene más derechos que quienes nacieron en estas tierras, que abundan, pero a la que sólo acceden unos pocos que cuentan con el poder para poder hacerlo.

"De acá no nos sacan", la cobertura de Crónica HD sobre la toma de tierras en Guernica

.

C.U.