La alternativa de implantar una idea para que germine en la conciencia no sólo se revela en la trama cinematográfica de la película "El origen". Sucedió y sucede a menudo, y nada descubrimos al inferir que seguirá ocurriendo al compás de los tiempos modernos. Es menester recordar que, así como el coaching, el marketing y demás no refieren a valores absolutos, la "necesidad" de confrontación pública, por sobre la siembra de empatías, deriva en conductas sociales.

La realidad es dinámica, nos recordarán, tanto como la incidencia del poder real en las cuestiones de Estado. Incluso en la no casual devaluación de la política y sus actores, bajo acusación frecuente de "populismo" y ante cualquier porción de beneficios abarcativos de sectores que sobreviven o lo intentan desde la base de la pirámide social.

De allí que no sorprendan ni los debates mediáticos o de redes sociales sobre la inclusión de gaseosas en la nómina de Precios Cuidados, fogoneados por la oposición, ni que, al mismo tiempo, el oficialismo bosqueje la aplicación de variantes brasileñas sobre dinámicas donde los presos trabajen, en alguna labor, mientras cumplen su condena.

Asumamos, pues, el "spoiler" de que las cárceles no hacen a la reinserción social de nadie, tema que deviene desde los confines de la historia. Y no se trata de lloriquear en busca de adhesiones efímeras, a la hora de tomar postura ante la crisis. La semana tuvo su arranque de furia contra Juan Carr por dichos que pronunció en 2013 y se replicaron como actuales. No se trata de redes, es "la cosa pública", dirían los romanos.

Bajo el concepto que hilvanaron Jorge Luis Borges y Ernesto Sabato a riesgo de que "nada es más viejo que el diario de ayer", aludiendo incluso a Emerson, que priorizaba la sugerencia de privilegiar la lectura de libros por sobre otros impresos, mocionamos que en algunos debates cotidianos se explica en gran parte por qué nos va como nos va.