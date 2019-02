lautalan@baenegocios.com

"Pedro y el lobo” es un cuento infantil que aún en tiempos de herramientas digitales e Internet mantiene vigencia de amable enseñanza. Aquella travesura de quien cuidaba las ovejas y simulaba el ataque del lobo, hasta que el animal una vez se hizo presente, es moraleja histórica. Empero en trama y estrategia de la política, sobre todo el oficialismo, parece no tener pausas la emisión de alertas sobre lobos

. Incluso ante la economía en crisis, ella que ha sido razón de innumerables guerras, no alcanza a definir elecciones en razón de encuestas y percepciones. Los riesgos de tales alertas para desatar la adrenalina social incluyen, vía medios o redes social, que hay posibilidades de que los X-Men vayan a Brasil para liberar al ex presidente Lula; Evo Morales sea jefe de Estado en Bolivia, desde poderes conferidos por el Lado Oscuro de la Fuerza que batalló en “Star Wars”; o Cristina Fernández sea la fachada de una “Cruella de Vil” criolla, que se alimenta de opositores o mascotas sin pudor alguno.

Tres ejemplos no al azar ni con ingenio desde los cómics o cuentos para niños. Trazos que no son un placebo, sino que alimentan esa devoción social y global para necesitar de enemigos a la hora de fijar metas y abstenerse de los datos duros de la buena memoria. Un ejemplo, a la fecha y en año electoral no se escuchan propuestas concretas para recuperar la capacidad de compra de los jubilados, respecto de los productos de la canasta básica alimentaria, que ya se redujo un 21,3%.

Eso no sucede ni entre los alquimistas de la comunicación del gobierno y tampoco en los opositores, se aclara que no alcanza con declamar. A la hora de pensamientos recomendables, al decir de pensadores de probada ilustración, conviene tener en cuenta que hacer eje absoluto en la ofensiva de quienes se considere enemigos, finalizará tal dinámica convirtiéndose en otra gama de esos mismos adversarios, y sabido es el riesgo de danzar con lobos.