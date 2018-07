@jorgecicu

En la misa que este jueves se celebró en la Catedral Metropolitana en recuerdo de Evita -a 66 años de su muerte-, el padre Alejandro Russo describió de manera sencilla y hermosa: “Ella no siguió ningún modelo político, tomó el deseo y las necesidades del pueblo sencillo y lo hizo propio”.

Y entre esas necesidades estaba la del trabajo digno. Y Evita lo dio con cada máquina de coser que entregaba su fundación, o directamente con puestos de trabajo. No daba limosna, daba derechos. A Evita le molestaba terriblemente esa palabra: “limosna”.

Esa que usaban las Damas de Beneficencia que tanto la odiaron. Uno de nuestros grandes artistas populares, Facundo Cabral, describía maravillosamente esto con la historia del encuentro que tuvo con Evita y Juan Domingo Perón cuando tenía 9 años y vivía en una absoluta pobreza. Facundo repetía, agradecido, que Evita les salvó la vida a él, a su madre y a sus hermanos, en el momento en que se acercó al auto en que ella y Perón viajaban y les dijo: “Presidente, ¿hay trabajo?”. Seguía contando Facundo: “En ese momento escuché la primera frase ética de mi vida. Lo dijo la señora ( Evita): ‘Por fin alguien que pide trabajo y no limosna. Siempre hay trabajo, mi amor’. Y me llevaron a un cuarto y allí llegó luego Evita y me dijo que ya había conseguido trabajo y techo para mi madre”.

En momentos como los actuales, cuando a cada hora hay trabajadores que pierden sus puestos y otros que, por temor a perderlos, abandonan sus derechos y beneficios, es necesario recordar las enseñanzas de Evita. Porque el trabajo no es una limosna. Es un derecho que hace a la dignidad del hombre. Evita así lo entendía. Y se vuelve urgente que nuestros dirigentes también lo entiendan así. Sería un buen comienzo para que el pueblo argentino recupere la sonrisa y el bienestar interior. Eso mismo que sintieron Facundo Cabral y su madre cuando Evita les devolvió la dignidad en forma de un techo y un trabajo digno.